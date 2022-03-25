Стартап-тур Фонда «Сколково» Open innovation – 2022 стартовал в Якутске

В Якутске 25 марта стартовал технологический марафон Фонда «Сколково» Open innovation – 2022. С торжественным открытием стартап-тура участников и организаторов поприветствовали заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и глава Якутии Айсен Николаев.

Стартап-тур Фонд «Сколково» проводит на протяжении десяти лет. Это мероприятие направлено на поиск лучших технологических решений и популяризацию инновационного предпринимательства в регионах России. В этом году стартап-тур охватит 10 городов страны, в том числе столицу республики – город Якутск.

«Место сегодняшнего предприятия выбрано не случайно. Якутия уверенно занимает первую позицию по инновациям на Дальнем Востоке, продуцируя 85% экспорта IT-услуг ДФО. Уверен в том, что сегодня инновации, разработка новых технологий имеют исключительное значение для России. Это именно тот путь, который позволит нам не только выстоять, но и победить», – отметил Юрий Трутнев.

Он напомнил, что по поручению Президента РФ Владимира Путина для IT-отрасли подготовлен целый комплекс мер поддержки. Это и льготные кредиты под 3%, это и обнуление налога на прибыль, мораторий на проверки, практически все проверки.

«Только что мы смотрели один из первых проектов, который профинансирован фондом «Восход». Фонд «Восход» создан в сентябре прошлого года на предыдущем Восточном экономическом форуме. Его задача — венчурные инвестиции во все технологичные области. Это довольно большой фонд. Его возможности сейчас 10 млрд рублей, и мы готовы их активно использовать», – сказал вице-премьер.

Развитие IT-отрасли и технологического предпринимательства является приоритетным направлением для развития реального сектора Якутии.

«В Якутии сегодня в IT-отрасли работает 3800 человек. Совсем недавно, в 2018 году, когда мы начинали бурное развитие этой отрасли, работало 1200 человек. Уверен, что наши темпы не только не замедлятся, но ещё и ускорятся. Потому что проекты, которые сегодня появляются, могут получить серьёзную государственную поддержку благодаря Президенту России и Правительству страны», – сказал Айсен Николаев.

По словам главы республики, для поддержки IT-компаний принято решение об увеличении уставного капитала Венчурной компании «Якутия» на 300 млн рублей с последующим внесением всей суммы в виде пожертвования в НКО «Фонд развития инноваций РС (Я)». Эти средства будут направлены на финансирование IT -компаний, с целью сохранения рабочих мест. Также принято решение об освобождении от уплаты арендных платежей резидентов IТ-Парка с апреля по декабрь 2022 года, что позволит компаниям-резидентам дальше создавать и продвигать технологичные проекты, взращивать человеческий капитал.

В Якутии число занятых в IT-отрасли достигло 3500 человек. В IТ-отрасли работают 1280 компаний, чья общая выручка за 2020 год составила более 4 млрд рублей. По итогам 2021 года Якутия занимает девятое место по России и первое место на Дальнем Востоке по экспорту IT-продукции.

В программу «Open innovation Стартап-тура – 2022» включены конференции, конкурсы, образовательная и менторская программы, онлайн-выставка.

Конференция посвящена обсуждению вопросов цифровизации и развития инновационной экосистемы. В ней примут участие представители местных органов власти, корпораций, институтов развития, сферы науки и образования, эксперты Фонда «Сколково».

Работы участников оценят ведущие представители инновационного бизнеса, инвестиционного сообщества – потенциальные потребители, партнеры и спонсоры стартапов.

Образовательные треки стартап-тура позволят разработчикам и технологическим предпринимателям прокачать свои бизнес-навыки и вывести проект на новый уровень. Треки посвящены самым разным темам, начиная от продвижения проекта, заканчивая особенностями защиты интеллектуальной собственности.

На участие в региональном этапе стартап-тура подано 127 заявок по направлениям: IТ, биотехнологии, индустриальные технологии.