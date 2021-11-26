Старт юбилея Сахаэнерго

В АО «Сахаэнерго» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) стартовали юбилейные мероприятия, приуроченные к 20-летию со дня основания энергопредприятия.

Два десятилетия компания выполняет важную задачу по обеспечению светом и теплом северных и арктических районов республики. Благодаря слаженной работе, профессионализму и высокой ответственности энергетики успешно справляются с непростыми задачами, которые ставит перед ними Север.

Отмечать круглую дату коллектив планирует добрыми делами и различными творческими мероприятиями. Вкаждом из 17 филиалов существуютсвои давние хорошие традиции. В их числе благотворительные акции в пользу коллег, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помощь подшефным, сдача крови, а также различные состязания:соревнования по волейболу, киберспорту, конкурс изготовления снежных и ледяных фигур. Не останутся без внимания ветераны энергопредприятия, которым традиционно вручат памятные подарки и продуктовые наборы.

Новое событие юбилейной даты – премия «Золотые кадры» для работников, за многолетнюю трудовую деятельность в северной энергетике внесших весомый вклад в развитие энергокомпании.

«Во всех филиалах общества кипит не только производственная деятельность, но и общественно-социальная жизнь. Трудовые коллективы энергетиков активно участвуют в общественных, спортивных, творческих мероприятиях и конкурсах поселков и улусов, и проводят собственные активности.

Для празднования 20-летия Сахаэнерго профсоюзным комитетом совместно с администрацией разработан план мероприятий, куда вошло более двадцати мероприятий по различным направлениям – это торжественные, благотворительные, спортивные и общественные акции и события, плюс каждый филиал организует собственные мероприятия. Юбилей – это замечательный повод, чтобы еще раз проанализировать этапы развития нашего предприятия, вспомнить значимые достижения, чествовать лучших работников и ветеранов и определить новые задачи на будущее», — отметил председатель профкома Сахаэнерго Евгений Стручков.

Уже стартовало несколько творческих конкурсов – на лучшее видеопоздравление от филиалов и отделов, и шоу талантов. Любознательных и эрудированных ждут квест и викторина по истории Сахаэнерго. Активисты готовятся к спартакиаде по шахматам, настольному теннису, бильярду, пулевой стрельбе и дартсу.

Самыми ожидаемыми и завершающими событиями юбилейной программы станут презентация книги «Энергия территории. К 20-летию АО «Сахаэнерго» и показ на телеканале НВК «Саха» документального фильма о работе предприятия, в котором съемочная группа посетила дизельные и солнечные электростанции, ветродизельный комплекс в поселке Тикси, запечатлела перевозку топлива по автозимникам, и рассказала о каждодневном трудовом подвиге энергетиков, благодаря которымразвивается жизнь в северных и арктических районах нашего края.