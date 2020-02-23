Старт в космос: Юные нерюнгринцы в Звездном городке!

С 17 по 20 февраля 2020 г. юные нерюнгринцы посетили Звездный Городок в Московской области. Поездка состоялась в рамках обучения по республиканской программе дополнительного образования аэрокосмической направленности. Масштабное мероприятие прошло на базе Научно-исследовательского испытательного Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, сообщили SakhaLife в пресс-службе администрации Нерюнгринского района.

Разумеется, этому предшествовала большая организационная работа. Инициатором Республиканской программы «Старт в космос» является ведущий специалист группы методического обеспечения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», руководитель секции Восточного регионального отделения Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, кандидат психологических наук Саргылана ЗАХАРОВА. Значительную поддержку оказали глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ и глава Нерюнгринского района Виктор СТАНИЛОВСКИЙ.

«Старт в космос» ориентирован на подготовку инженерно-технических кадров для аэрокосмической отрасли. Специалисты Центра подготовки космонавтов в соответствии с программой, специально разработанной для обучающихся лицея, провели с ними лекционные и практические занятия.

В первый день поездки юные лицеисты были приняты в ряды юнармейцев. Торжественное мероприятие принятия клятвы юнармейца и вступления отряда в Юнармейский центр военно-космических сил прошло на аэродроме «Кубинка». Отряду Информационно-технологического лицея №24 г.Нерюнгри было вручено знамя и присвоено имя лётчика-полярника, Героя Советского Союза Михаила Водопьянова.

— Рядом с нами космодром «Восточный». Ступени ракет падают на территорию Якутии. Якутский хомус звучал в космосе. Космос влечет многих ребят. Считаю, что у нас, якутян, должен быть свой космонавт. Мы в Нерюнгри уже начали подготовку, — заявил в беседе с SakhaLife Виктор Станиловский, глава Нерюнгринского района.