Старт успешный. «Госуправление 4.0» в министерстве ЖКХ

На совещании у главы Республики Саха (Якутия) Айсена НИКОЛАЕВА 5 августа подведены первые итоги реализации проекта по модернизации государственного управления.

Проект реализуется в целях обеспечения изменения культуры и подходов к управлению, включая цифровую трансформацию, рост компетенций государственных служащих, упорядочение системы функций министерств.

В рамках проекта с июля 2020 года в Минимуществе, МинЖКХ и Госкомцен республики внедрены первые нововведения в процессы управления.

В апреле в Министерстве ЖКХ и энергетики республики создана проектная команда.

«На сегодняшний день проектной командой проведена большая работа по проведению анализа всех функций министерства, делегированных нормативными актами. На основании данного анализа разработаны блок-схемы всех процессов, осуществляемых министерством. Проведенный проектной командой реинжиниринг 336 процессов деятельности министерства выявил ряд рутинных подпроцессов, которые могут быть полностью сосредоточены на специалистах, ответственных за реализацию отдельных функций. Одним из таких подпроцессов является направление исходящей корреспонденции от министерства, не требующей согласования руководства министерства, непосредственными исполнителями. Не секрет, что львиная доля служебного времени руководства государственных органов отведена работе с документами. Упрощение действующей системы делопроизводства и документооборота действительно стала велением времени. Первые итоги реализации проекта «Госуправление 4.0» показали, что наше министерство оказалось готовым к быстрым изменениям для более эффективного расходования ресурсов, в том числе человеческих. Нами уже внесены изменения в регламент внутренней организации деятельности министерства, Инструкцию по делопроизводству. Кроме того, 23 сотрудника министерства наделены полномочиями по подписанию исходящей корреспонденции, определена категория исходящей корреспонденции, не требующей согласования министра и заместителей министра, для подписания уполномоченными сотрудниками министерства. С июля уполномоченные сотрудники уже подписывают исходящую корреспонденцию электронной цифровой подписью. Несомненно, оптимизация процессов в деятельности будет способствовать ускорению принятия управленческих решений, повышению производительности и качества труда и, самое главное, внимание руководства министерства сконцентрируется на решении важных стратегических задач» – прокомментировала Лариса ТЫТЫГЫНАЕВА, руководитель кадровой и организационно-контрольной службы Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я), руководитель ведомственного проектного офиса «Госуправление 4.0».

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)