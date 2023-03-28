Старт Спартакиады ветеранов Якутска

В Якутске прошла эстафета по лыжным гонкам среди ветеранов в рамках IX Спартакиады ветеранов города Якутска, приуроченная к Году труда в Республике Саха (Якутия).

В эстафете на озере Сайсары приняли участие 9 команд из 8 округов города Якутска и села Тулагино. В эстафете участвовали женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет. В состав команд вошли 4 участника: 2 женщины и 2 мужчин, которые бежали дистанцию 1 км и 2 км соответственно.

Самым возрастным участникам соревнований ветеранам труда и детям войны Басову Михаилу Семеновичу, в апреле этого года исполняется 82 года, Сыромолотовой Галине Степановне 81 год. Все выставленные команды подошли ответственно к подготовке соревнований, в воздухе чувствовался накал страстей, не хуже чем на Олимпиаде.

Организаторами Спартакиады выступают Управление социальной защиты населения и труда города Якутска, Совет ветеранов города Якутска и клуб «Ветеран».

Всех присутствующих команд и их представителей приветствовала первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, она поблагодарила за активную позицию ветеранов в общественной жизни города. Также отметила, что Год труда, объявленный в Республике Саха (Якутия) и присвоение городу Якутску Почетного звания «Город трудовой доблести», является признанием заслуг нашего старшего поколения, приближавшего великий День Победы.

Руководитель Управления соцзащиты Семен Матвеев поздравил всех участников с началом спартакиады и отметил активное участие ветеранов в различных городских мероприятиях. Он поблагодарил спортсменов, которые подают достойный пример подрастающему поколению, показывая крепость духа и волю к победе.

Основной целью городской спартакиады являются пропаганда физической культуры и спорта среди всех возрастных групп населения, укрепление здоровья ветеранов, создание условий ветеранам для активных занятий физической культурой¸ выявление лучших спортсменов-ветеранов г. Якутска.