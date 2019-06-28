Старт продаж туров! Гран-при «Формулы-1» в Сочи

Лучшие пилоты мира на технически совершенных болидах уже в шестой раз сразятся за победу на трассе в Олимпийском парке.
Шестой Гран-при России Формулы 1 пройдет с 26 по 29 сентября.
Разделите самые яркие эмоции осеннего уикенда с вашей семьей, друзьями, деловыми партнерами на незабываемых Королевских гонках Формула-1 ВТБ Гран-при России 2019 в Сочи.
Вы можете выбрать пакет тура на одну из трибун, предложенных нашей компанией:
— Главная Трибуна,
— Трибуна Т1 Сергея Сироткина
— Трибуна Т2 Виталия Петрова
— Трибуна Т3 Даниила Квята
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Эксклюзивный подход и особенные эмоции от королевских гонок получат обладатели билетов в Ложи:
— Rosgonki Club
— Deluxe Lounge
— Premium Lounge
Обладатели пакетных туров в Зону свободного размещения могут наблюдать за гонкой с любого удобного места за пределами трибун.
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