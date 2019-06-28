Старт продаж туров! Гран-при «Формулы-1» в Сочи

Лучшие пилоты мира на технически совершенных болидах уже в шестой раз сразятся за победу на трассе в Олимпийском парке.

Шестой Гран-при России Формулы 1 пройдет с 26 по 29 сентября.

Разделите самые яркие эмоции осеннего уикенда с вашей семьей, друзьями, деловыми партнерами на незабываемых Королевских гонках Формула-1 ВТБ Гран-при России 2019 в Сочи.

Вы можете выбрать пакет тура на одну из трибун, предложенных нашей компанией:

— Главная Трибуна,

— Трибуна Т1 Сергея Сироткина

— Трибуна Т2 Виталия Петрова

— Трибуна Т3 Даниила Квята

— Трибуна Т4

Эксклюзивный подход и особенные эмоции от королевских гонок получат обладатели билетов в Ложи:

— Rosgonki Club

— Deluxe Lounge

— Premium Lounge

Обладатели пакетных туров в Зону свободного размещения могут наблюдать за гонкой с любого удобного места за пределами трибун.

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