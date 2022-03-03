Старт отборочных соревнований Спортивных игр Якутии

В течение марта отборочные соревнования к VIII Спортивным играм народов Якутии пройдут по 11 видам спорта

В течение марта отборочные соревнования к предстоящим VIII Спортивным играм народов Республики Саха (Якутия) пройдут по 11 видам спорта, где будут разыграны 245 путёвок.

«Спортивные игры должны пройти достойно, на высоком организационном уровне», — сказал глава республики Айсен Николаев, проводя выездное заседание оргкомитета по подготовке и проведению Игр.

Отборочные соревнования в течение марта пройдут по гиревому спорту, мини-футболу, волейболу, боксу, вольной борьбе, шахматам, шашкам.

Согласно рекомендациям Республиканского оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, отборочные соревнования пройдут без зрителей.

Как сообщили в Министерстве по физической культуре и спорту республики, с 1 по 4 марта в городе Якутске проходит командный чемпионат по шахматам. В чемпионате участвуют команды муниципальных районов республики, городских округов «Якутск» и «Жатай», СВФУ, АГАТУ, РССС. В состав команд входят 1 женщина и 3 мужчин. В финальную часть Игр по итогам чемпионата пройдут 10 лучших команд.

Соревнования проходят по правилам шахмат ФИДЕ, по швейцарской системе (9 туров).

4-6 марта в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса пройдут отборочные соревнования по гиревому спорту имени И.И. Кулачикова, где будет разыграно 7 путевок среди мужчин и 5 путёвок среди женщин в каждой весовой категории.

9-13 марта в городе Ленске пройдёт чемпионат республики по мини-футболу.

Будет разыграно 6 путевок.

11-13 марта в городе Якутске пройдёт командный чемпионат республики по шашкам. Будет разыграно 10 путёвок среди лучших команд.

17-20 марта в селе Намцы пройдёт чемпионат республики по волейболу среди женских команд, где будет разыграно 6 путёвок. В селе Чурапча отборочные соревнования по волейболу пройдут среди мужских команд, где также будут разыграны 6 путёвок.

22-27 марта в селе Намцы пройдёт чемпионат по боксу памяти А. Петрова. В каждой весовой категории будут разыграны 8 путёвок.

23-27 марта в городе Якутске состоится первенство республики по волейболу среди женских и мужских команд, где будут разыграны 12 путёвок.

25-27 марта в селе Бердигестях Горного улуса запланировано проведение Республиканского турнира по вольной борьбе им. К.В. Леонтьева – МС СССР, первого чемпиона международного турнира по вольной борьбе памяти Али Алиева. По итогам турнира в каждой весовой категории будут разыграны 4 путёвки.

С 30 марта по 3 апреля в Якутске пройдёт первенство республики по мини-футболу, на котором будут разыграны 6 путёвок.

Напомним, что VIII Спортивные игры народов Якутии в рамках мероприятий 100-летия Республики пройдут в Усть-Алданском улусе с 4 по 9 июля по 16 видам спорта.