Министр транспорта о ежедневных автобусных рейсах в три улуса Якутии

Министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев сообщил в тгк Минтранс Якутии: Рейсы в Хангаласский, Намский и Горный районы с 1 сентября будут осуществляться ежедневно.

С 1 сентября 2022 года рейсы по межмуниципальным направлениям в Хангаласский, Намский и Горный районы будут осуществляться ежедневно по следующим маршрутам: — маршрут № 201 «г.Якутск-г.Покровск-п.Мохсоголлох-г.Якутск»: — маршрут № 202 «г.Якутск-с.Магарас-с.Бердигестях-г.Якутск»: -маршрут № 203 «г.Якутск-с.Намцы-с.Хатырык-г.Якутск»:

Указанное решение принято с учетом анализа пассажиропотока и возникшей потребности у населения.

Подробнее с указанием следования и времени отправления читайте на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) по ссылке: https://mintrans.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3326385