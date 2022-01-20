Старший тренер команды волейболисток о причинах столь неудачного выступления 🏐

В Калининграде проходит финал первенства ОАО «РЖД» по волейболу среди юношей и девушек, отрадно, что в столь престижном турнире принимает и команда девушек сборной Республики Саха (Якутия) – сообщает Sportyakutia.ru

В Калининграде, во Дворце спорта «Янтарный» 18 января стартовал 12-й по счету турнир «Локоволей», в котором принимают участие 12 команд юношей и 12 команд девушек 2005/2006 годов рождения.

Сборная Якутии не очень удачно стартовала в первый день, да так и не смогла удачно выступить далее.

Старший тренер команды Мария Глухарева поделилась своими впечатлениями от соревнований и обозначила основные причины столь неудачного выступления команды: