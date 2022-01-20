Старший тренер команды волейболисток о причинах столь неудачного выступления 🏐
В Калининграде проходит финал первенства ОАО «РЖД» по волейболу среди юношей и девушек, отрадно, что в столь престижном турнире принимает и команда девушек сборной Республики Саха (Якутия) – сообщает Sportyakutia.ru
В Калининграде, во Дворце спорта «Янтарный» 18 января стартовал 12-й по счету турнир «Локоволей», в котором принимают участие 12 команд юношей и 12 команд девушек 2005/2006 годов рождения.
Сборная Якутии не очень удачно стартовала в первый день, да так и не смогла удачно выступить далее.
Старший тренер команды Мария Глухарева поделилась своими впечатлениями от соревнований и обозначила основные причины столь неудачного выступления команды:
— Мы очень рады, что организаторы вновь пригласили нас на «Локоволей». В прошлом году мы сыграли неплохо, провели несколько хороших матчей. Но сейчас привезли другую команду, более младшего возраста. Наши девочки уступают большинству соперников по физическим параметрам, да еще у нас из-за пандемии долгое время не было возможности тренироваться. Так что со сложностями столкнулись. Но играем с настроением, стараемся. Важно, что турнир позволяет нам получить опыт. Все-таки у нас не так много возможностей участвовать в соревнованиях подобного уровня. И девочки счастливы, что смогли прилететь в Калининград – такое путешествие они запомнят на всю жизнь.
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