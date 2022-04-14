Старший мастер ДЭС Зырянка: Женщине по плечу мужская работа

Старший мастер дизельной электростанции поселка Зырянка АО «Сахаэнерго» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) Светлана Шаврина рассказала, как ей работается в мужской профессии.

— В апреле исполнилось 20 лет, как я работаю в энергетике. Время так быстро пролетело. В 2002 году после окончания Новосибирского госуниверситета водного транспорта вернулась в свой родной Верхнеколымский улус. Меня взяли в Зырянский РЭС электромонтером главного щита управления.

Мой главный наставник – Чепрасов Иван Юрьевич, всегда благодарна ему за советы, отцовское отношение. В 2018 году перевелась в отдел охраны труда, но, вы знаете, я очень скучала по станции, производству. Охрана труда – в основном это работа в конторе с документами. А станция – мне, как родной дом, наверное, даже больше.

Я предпочитаю работать в мужском коллективе. С мужчинами проще, все конкретно по делу. Считаю, мужская профессия по плечу и женщине, главное – желание.

Сейчас у нас два электромонтера щита управления – женщины: Марина Эртакова и Галина Швыдкая. Зырянская дизельная электростанция построена в 1971 году. Посёлку нужен новый энергообъект. Хотелось бы, чтобы план строительства в 2025 году новой ДЭС был реализован.

В нашем северном отдалённом филиале развиваются технологии и сейчас стало работать проще. К примеру, переход на СИП практически исключил проблему замыканий. Дизель-генераторы нового поколения намного мощнее. В энергетике я чувствую себя в струе жизни. Наша профессия – это движение, стратегическая задача, большая ответственность.

На работе я – энергетик, а дома – любящая мама и бабушка. У меня две дочери. Моя отдушина и услада – пятилетняя внучка. Люблю в выходные радовать домочадцев домашними пирожками. Летом у меня огород, две теплицы. У нас на Крайнем Севере, если хорошо ухаживать, растёт всё. Нравится играть в настольный теннис, весной вставать на лыжи. Рада, что в жизни мне повезло с работой, коллегами и семьей. А это ведь, самое главное для человека.