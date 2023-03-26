Старшеклассники Якутии инициировали создание волонтерских проектов при детских библиотеках
Старшеклассники Якутии защитили свои волонтёрские проекты перед экспертом Всероссийского движения «Вдохновители», заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ (Россотрудничества) Дмитрием Поликановым на стратегической сессии в «ДТК — центре чтения».
Вдохновители — это лидеры, которые делятся с молодежью историями успеха и стремятся давать мотивацию детям, чтобы они могли развиваться и двигаться вперёд.
Деловую игру для старшеклассников Якутска, интересующихся добровольчеством, организовала детская библиотека «ДТК — центр чтения». Стратсессию посвятили созданию школьного волонтерского движения при детских библиотеках Якутии.
Школьникам старшего возраста, представляющим сильнейшие школы республики — Международную Арктическую школу, городскую классическую гимназию, а также сборную команду «Ассамблея школьников» было предложено определить приоритетное волонтёрское направление, которое возможно реализовать при участии детской библиотеки, и разработать пилотный проект.
Заведующая «ДТК — центром чтения» Ирина Дранаева сообщила, что реализация проекта-победителя начнется уже в апреле, к старту
Всероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра».
«Детские библиотеки находятся во всех районах республики, и ДТК, как филиал Национальной библиотеки Якутии, курирует их деятельность. Это отличные площадки не только для образования, но и для реализации всех смелых и креативных идей детей и молодёжи. Поэтому мы уверены, что проекты ребят должны быть претворены в жизнь. Надеемся, что наша первая стратсессия для старшеклассников станет эффективным методом вовлечения подрастающего поколения в реализацию социальных задач и добровольческой деятельности на территории родной республики», — сказала Ирина Дранаева.
Ребята получили экспертную оценку проектов и рекомендации по созданию и реализации волонтерской деятельности. Дмитрий Поликанов, будучи одним из специалистов, который развивает профессиональную систему благотворительности в России, дал ребятам практические советы по созданию и развитию волонтёрских проектов. В частности, спикер «Вдохновителей» показал якутским старшеклассникам точки роста их проектов, дал конкретные рекомендации по улучшению механизма определения целевой аудитории, выявлению её запроса на изменение к лучшему, определению целей и задач проекта.
В ходе защиты проектов на стратсессии возникла оживленная дискуссия на тему того, что считать добровольчеством и равно ли это самопожертвованию.
Своими точными и острыми, как укол, вопросами Дмитрий Поликанов стремился подвести ребят к важности грамотного выстраивания коммуникации со всеми сторонами-участниками волонтерских проектов.
«У каждого своя мотивация, личная заинтересованность в участии в добровольческих деятельности. Важно найти то, что зажигает человека, мотивирует лично его присоединиться к этому важному делу и начать оказывать безвозмездную помощь на благо общества. Чем раньше вы поймёте этот нюанс, тем легче вам будет присоединять к вашей идее новые лица», — отметил Поликанов.
Он заострил внимание на том, что добровольчество — это не всегда про чистый альтруизм и тотальное самопожертвование. Часто человек включается в социальный проект просто потому, что ему интересно, он получает удовольствие от своей деятельности, некоторое признание или приобретает полезные знания и умения. Важно и то, что человек осознаёт свою возможность влиять на мир вокруг, подчеркнул спикер «Вдохновителей» и призвал ребят учитывать аспект мотивации при привлечении людей, коммерческих компаний, бюджетных организаций в волонтёрские проекты. По его мнению, это понимание, а также тщательная проработка запроса на изменение, проблемы целевой аудитории, способны вывести идеи и проекты ребят на новый уровень.
По результатам деловой игры в ДТК — центре чтения первое место получила сборная команда школьников Якутска — за проект «Рука помощи». Второе место присуждено проекту команды ГКГ. Третье место досталось команде МАШ.
Поздравляем ребят с хорошей игрой и начинаем работу над проектами!
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