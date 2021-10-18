Старшеклассникам активировали школьные карты для поездок

Управление образования Окружной администрации города Якутска сообщает, что с 18 октября 2021 года возобновлено действие школьных транспортных карт:

— для обучающихся с 9 по 11 (12) классы, в связи с переходом на очную форму обучения;

— для обучающихся в пригородных общеобразовательных учреждениях городского округа «город Якутск», проживающих в пригородных районах городского округа, но обучающихся не по закрепленным территориям;

— для обучающихся из числа малообеспеченных семей.

Ранее была возобновлена работа транспортных карт для обучающихся начальных классов с 1-4 классы.

Якутск.рф