Старшее поколение шагает вместе с партийным проектом

В республиканском медиа-центре сторонники Партии «Единая Россия» провели обсуждение актуальной темы – обучение и дополнительное профессиональное образование предпенсионеров. Актуальной, потому что население России стареет, граждан старшего возраста становится больше. Чтобы они были заняты, разработаны определенные методики их переобучения, повышения квалификации и последующего трудоустройства. Самое главное, реализуется национальный проект «Старшее поколение».

Каждый желающий должен быть в курсе того, как реализуются национальные проекты на территории нашей республики. Региональный совет сторонников Партии «Единая Россия» с июня до конца сентября будет проводить информационные встречи с гражданами.

Первая встреча прошла на тему «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Представитель Министерства предпринимательства, торговли и туризма рассказал, как реализуется нацпроект в 2019 году и какие планы до 2024 года. Поступило много вопросов, а главное предложений от предпринимателей по его реализации. До конца сентября в планах проведение еще 10 таких встреч по темам нацпроектов.

На этот раз обсудили тему: «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Организатор данной встречи — Якутский региональный совет сторонников Партии.

Во встрече приняли участие председатель Госкомитета по занятости населения Степан Москвитин, его первый заместитель Елена Калашникова, первый заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Руслан Платонов, заместитель Председателя Якутского регионального совета сторонников Партии «Единая Россия», советник ректора Якутской государственной сельскохозяйственной академии Василина Лукина.

Степан Москвитин рассказал о мероприятиях, проводимых Комитетом по занятости населения, обучающих программах, а также поиске работы всем, кто обращается за консультацией. Командир студенческих отрядов Якутии Айсен Соловьев предложил предусмотреть мероприятия по дополнительному обучению рабочим профессиям студентов высшего и среднего профессионального образования.

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» органами службы занятости населения с 2019 года реализуются мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.

К лицам предпенсионного возраста, имеющим право на обучение по федеральному проекту «Старшее поколение», относятся граждане за 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. При этом обучаться могут как работающие граждане предпенсионного возраста, так и не занятые трудовой деятельностью, не состоящие в трудовых отношениях.

Обучение для всех лиц предпенсионного возраста по федеральному проекту «Старшее поколение» осуществляется бесплатно, за счет средств федерального и областного бюджетов.