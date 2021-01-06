Старшая медсестра Елена Черных: Относитесь к себе бережно

Старшая медсестра инфекционного отделения Алданской Центральной Районной больницы Елена Черных стала одной из 50-ти человек – медицинских работников, удостоенных наград от Президента РФ В.В. Путина. Благодарность от главы государства «за самоотверженный труд и высокий профессионализм в борьбе с новой коронавирусной инфекцией» Елене Георгиевне вручил глава Якутии Айсен Николаев. «Борьба с КОВИД-19 и сохранение здоровья земляков – это общее дело всего нашего коллектива», – отметила Е.Г. Черных.

Подача заявок на медикаменты, решение вопросов снабжения, оформление вновь поступивших пациентов и подготовка к выписке выздоровевших – работы у старшей медицинской сестры инфекционного отделения Елены Черных очень много. Именно на старшую медсестру возложена организация рабочего процесса в среднем звене: от грамотного распределения задач и от того, насколько слаженно и четко будут выполняться обязанности каждым сотрудником, зависит, в конечном итоге, успешное осуществление лечебной деятельности в отделении. С половины седьмого утра Елена Георгиевна уже находится в своем кабинете – до 8 часов ей предстоит собрать массу информации: как прошла ночная смена, какие лекарства требуется заказать, что нужно по хозяйственной части, сколько пациентов поступило и кто сегодня покинет палаты. А вот когда закончится рабочий день – прогнозировать сложно: вероятно, поздно вечером, а может, и ближе к ночи. Впрочем, уход домой вовсе не означает возможность отрешиться от обязанностей и задач: часть папок и бумаг Елена Георгиевна сложит в сумку, чтобы после ужина и небольшой передышки продолжить работать с документацией.

— Разделения на «дом» и «службу» у меня сейчас нет, эти две области совместились. Если пытаться выкроить время на ведение домашнего хозяйства и отдых – на работе я просто ничего не успею, – признается Елена Георгиевна.

Алданской Центральной Районной больнице Елена Черных отдала почти 35 лет. Начинала работать санитарочкой в инфекционном отделении, затем, без отрыва от производства, освоила профессию медицинской сестры. «Коронавирусный» 2020-й для Елены Георгиевны совпал с профессиональным юбилеем – 30-летием сестринского стажа.

С 2017 года Е.Г. Черных является старшей медсестрой инфекционного отделения. В 2020-м круг ее обязанностей существенно расширился: к традиционным кишечному и воздушно-капельному добавились еще 5 инфекционных – ковидных – отделений.

— Поток больных очень большой, – рассказывает Елена Георгиевна. – Конечно, ранее имели место вспышки кишечных инфекций и гепатитов, когда в отделение поступали по 40-50 человек… Тогда эта цифра казалась запредельной! Количество же пациентов с новой коронавирусной инфекцией намного выше.

В настоящее время на борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Алданской ЦРБ стоят 7 врачей, 15 медсестер и 10 младших медсестер, кроме того, медперсонал круглосуточно находится с больными, переведенными на искусственную вентиляцию легких, – в палатах интенсивной терапии посменно дежурят двое медсестер-анестезистов.

— С апреля 2020-го года смены длились по месяцу, с 1 января 2021-го сотрудники будут заступать на посты на 21 день, – поясняет Елена Георгиевна. – Безусловно, девочкам, у которых есть семьи и маленькие дети, приходится тяжело: пока мамы на работе, заботы лежат на мужьях, бабушках и дедушках… Я в этом плане посвободнее – дочери уже взрослые; у одной своя семья, вторая – студентка.

Профессия медицинского работника подразумевает полную самоотдачу работе, терпение, выдержку, внимательность и готовность в любое время прийти на помощь. Старшая медсестра инфекционного отделения Е.Г. Черных стала одной из 50-ти человек – медработников, удостоенных наград от Президента РФ В.В. Путина. Благодарность от главы государства «за самоотверженный труд и высокий профессионализм в борьбе с новой коронавирусной инфекцией» Елене Георгиевне вручил глава Якутии Айсен Николаев.

— Я была горда! – улыбается Елена Георгиевна. – В то же время, хочу сказать, что спасение здоровья пациентов в борьбе с новой коронавирусной инфекцией – это общее дело всего нашего коллектива.

КОВИД-19 особенно беспощаден к людям с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Насколько мощной станет атака инфекции на организм – зависит от его защитных сил. В особенно тяжелых случаях, счет которым идет на сотни, медики в прямом смысле совершают невозможное: побеждая в схватке с коронавирусом, сохраняют здоровье больного и помогают ему восстановить утраченный резерв. Впрочем, достигнув очередной победы, врачи и медсестры не могут не заметить: минимизировать некоторый процент рисков мог бы только сам пациент.