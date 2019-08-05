STARподиум: ваш ребенок стал моделью!

Красивая осанка, легкая походка, взгляд, устремленный вперед, четко поставленная речь — этими качествами теперь обладают воспитанницы летнего интенсива «STARподиум».

Школа юных моделей работала в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского с 15 июля по 2 августа. За это время девочки прошли курсы актерского мастерства, стиля и моды, освоили тонкости дефиле, научились искусству позирования перед камерой, а на уроках дизайна и моделирования своими руками подготовили наряды в стиле авангард. Директором летнего интенсива «STARподиум» стала Людмила Антипина, постановщик Национального театра танца им. С.А. Зверева – Кыыл Уола, заслуженный работник культуры РС(Я).

2 августа состоялось закрытие школы моделей, где родителям были продемонстрированы три выхода: летние, авангардные костюмы и вечерние платья. Девочки уверенно и красиво держались на сцене, грациозно двигались, каждое их появление вызывало восхищение. Также собравшиеся с удовольствием посмотрели рекламные ролики с участием юных манекенщиц, моменты фотосессий и рисунки. В летнем интенсиве были созданы удивительные условия для всестороннего развития личности. Это лето подарило девочкам море улыбок, новые знакомства, огромный мир творческих открытий.

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Женя Галкина, г.Якутск:

— Людмила Семеновна – самая лучшая, она очень хорошо объясняет и показывает. Каждый день мы узнавали много нового, а еще я подружилась с другими девочками.

Милена Кычкина, ПСОШ №2, г.Покровск Хангаласский район:

— Мне запомнилась фотосессия у фонтанов и на детской площадке. Теперь я знаю, как фотографироваться, как держаться перед камерой и непринужденно чувствовать себя на сцене и в обществе.

Диана Бысыина, СОШ №5 г.Якутск:

— Нас научили справляться с волнением, позировать, держать осанку, а еще чувству ритма и пластике. Модели не только мило улыбаются, это еще ответственные, собранные люди, которые всегда должны быть на высоте как внешне, так и внутренне.

Алина Галкина, г.Якутск:

— Я очень люблю фотографироваться, а на «STARподиуме» научилась как подчеркнуть свои достоинства, ровной осанке, позированию. Теперь мои фотографии будут еще лучше. Все очень понравилось, эти умения обязательно пригодятся мне в жизни.

завершение школы моделей каждой выпускнице были вручены портфолио. Диана Бысыина, Милена Кычкина, Маша Люблина, Алина Галкина, Женя Галкина, Эмилия Токуева, Айлана Попова, Ксюша Карпова — первые звезды школы моделей. Следующий набор состоится в сентябре. Обучение будет ежемесячным, лучшие дети попадут в основной состав.