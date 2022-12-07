07.12.2022
22:28
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Якутия

Старинный якутский обряд провели в Музее Победы

7 декабря в Музее Победы состоялась патриотическая акция-концерт «Поклон героям всех времен», приуроченная к памятной дате – Дню Героев Отечества.

Особое место в программе мероприятия занял храмовый молебен в исполнении артистов Театра Олонхо. Действо объединило обряд алгыс – обряд благословления, традиционные песни в старинном якутском стиле и круговой сакральный танец народа саха — осуохай.

Также в Зале Славы прошла литературно-музыкальная программа. Песни и стихи военных лет, современные произведения прозвучали в исполнении артистов Театра оперы и балета Республики Саха, государственного ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии», студентов Арктического государственного института культуры и искусств и якутян-студентов Щепкинского театрального училища.

Мероприятие прошло в рамках Дней Якутии в Москве, которые посвящены 100-летию образования Якутской АССР.

Фото: автора
Источник: Мария Смирнова, специалист по связям с общественностью ФГБУК «Музей Победы»

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