Старинный якутский обряд провели в Музее Победы

7 декабря в Музее Победы состоялась патриотическая акция-концерт «Поклон героям всех времен», приуроченная к памятной дате – Дню Героев Отечества.

Особое место в программе мероприятия занял храмовый молебен в исполнении артистов Театра Олонхо. Действо объединило обряд алгыс – обряд благословления, традиционные песни в старинном якутском стиле и круговой сакральный танец народа саха — осуохай.

Также в Зале Славы прошла литературно-музыкальная программа. Песни и стихи военных лет, современные произведения прозвучали в исполнении артистов Театра оперы и балета Республики Саха, государственного ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии», студентов Арктического государственного института культуры и искусств и якутян-студентов Щепкинского театрального училища.

Мероприятие прошло в рамках Дней Якутии в Москве, которые посвящены 100-летию образования Якутской АССР.