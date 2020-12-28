Старинные рецепты саха: Готовим үрүмэ

Это очень трудоёмкое блюдо – деликатес. В прошлом, этим блюдом баловали себя только богатые семьи, и то только по праздникам и для встречи Дорогого гостя.

«Үрүмэ» в дословном переводе означает «пенка», т.е. тоненькая плёночка, образующаяся на поверхности молока, подвергшегося прогреванию в течение длительного времени.

Известны несколько способов приготовления:

1. Каждую вынутую плёнку сушили на деревянном рожне до полного высыхания. Разминая их, получали порошкообразное молоко, идущее на запасание впрок. Для повседневного потребления, те высушенные хрустящие плёнки үрүмэ смешивали с густой прохладной сметаной, сдобренной земляникой.

2. Үрүмэ высушивали не до полного высыхания, а до блинообразного затвердевания. Далее, положив такую плёнку на стол, намазывали тончайшим слоем сливочного масла. На неё накладывали второй слой үрүмэ, которое опять намазывали маслом. Так продолжалось до образования довольно толстого слоя.

3. Третий вид үрүмэ изготовлялся из особого жирного молока, т.е. к цельному молоку могли добавлять некоторое количество сливок. Тогда образующаяся на его поверхности пенка получалась особо жирная. Үрүмэ, снятое таким образом, не нуждалось ни в каких приправах. Подавали его на стол или в тёплом виде, как блины, или в виде замороженных кусочков.

По последнему способу, мы и попытались сегодня приготовить это праздничное блюдо. Использовали жирное молоко, которое получили этой осенью от коров якутской породы. По вкусу үрүмэ оказалось очень нежным и сытным блюдом, и напоминает густую молочную кашу.

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Приятного аппетита!

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