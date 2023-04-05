Старинные каменные храмы города Якутска с краеведом Александром Дьяконовым.

На протяжении столетий православные храмы нашего города играли важную роль в социальной и культурной жизни столицы. Они становились своеобразными информационно-культурными центрами, приобщавшими население к российской и мировой культуре, помимо своей основной культовой деятельности.

Рассказанные ниже четыре истории о православных храмах Якутска базируются на различных открытых источниках и рассказе краеведа, секретаря ЯРО ВООПИК Александра Дьяконова, не претендующие на научную строгость, но вместе с тем, раскрывающие базовую информацию об истории города и людях, проживавших в нем. В источниках по истории храмов указано, что за два столетия в Якутске было возведено всего семь каменных церквей… Продолжая видеорассказ о каменном строительстве в городе Якутске, мы поведаем о четырех храмах, с которыми горожане знакомы не понаслышке, но мы уверены, даже не знают их точных названий.

Зрителям будет рассказано об интересных исторических фактах, связанных с православием и церквями, косвенно раскрывающих исторические события и перипетии нашего государства. Так на 14 минуте мы покажем примерное захоронение (за оградой Богородицкой церкви, ныне рядом с памятником Клавдию Красноярову) фрейлины царского двора, графини Анны Гавриловны Бестужевой-Ягужинской, одной «из самых приятных и образованных дам в России,… принадлежит здесь также к искуснейшим танцовщицам и, кажется, очень весёлого характера», сосланной на вечное поселение в Сибирь за заговор против Елизаветы Петровны. Нужно отметить, что изначально она была приговорена к смертной казни, но в последний момент решением императрицы заменённой на наказание кнутом и урезанию языка. Декабрист А. Бестужев-Марлинский, также сосланный в Якутию, отыскал ее могилу и написал в 1833 году «Не знаю, писал ли я вам, что нашёл в Якутске могилу Анны Гавриловны Бестужевой, умершей там в ссылке с вырезанным языком. На ней не было уже и креста. … Для первой хотел я своими руками высечь камень с сердцем в терновом венке посредине; но прежде чем привезли хорошую плиту, я должен был выехать, — страдать за другими горами»…

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На настоящий момент накоплен солидный научный, публицистический и визуальный материал в сети интернет об известных храмах города, потому как они стали сосредоточием сюжетной памяти о нашем городе — историческом форпосте освоения Северо-востока, Дальнего Востока России и Аляски. Хочется отметить авторов научных работ, посвященных теме культовых построек в Якутии, это: Н.П. Крадин, П.П. Явловский, Г.А. Попов, П.П. Петров, И.И. Юрганова, Е.А. Местников, С.В. Белолюбская, Н.Н. Романенко, хотя список можно было бы расширить и на других историков и краеведов.

Как сказано, не многие знают и названий православных храмов — исторических памятников Якутии, а в советское время мы и не знали, что здание когда-то было церковью. Так произошло с автором этих строк, который в годы своего студенчества наведывался, как оказывается, в Богородицкую церковь, в 90-е бывшую одной из лабораторий Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера. Можно было тогда лишь догадываться, что когда-то это был храм по интересным архитектурным сводам стен, идущих к потолку и непонятной позитивной энергетике, напитывающей человека в течение дня. Или атмосфере бывшего музыкально-драматического театра, Театра эстрады (до этого салона «Чароит»), располагавшегося в самом старинном храме города — Свято-Троицком соборе, расположенном на территории утраченного Якутского острога.

Приятного просмотра!

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