Старинную церковь отреставрируют в якутском селе

Рабочая группа во главе с руководителем Хангаласского улуса Федором БОРИСОВЫМ осмотрела состояние старинной Качикатской Николаевской церкви в селе Кердем. Он сообщил, что данный объект включен в государственную программу по сохранению памятников истории, культуры и архитектуры Якутии.

«Церковь в селе Кердем является материальным наследием нашего района. Мы обязаны в целости и сохранности передать ее нашим потомкам. Все мы возлагаем большие надежды на бережную реставрацию одной из жемчужин нашего улуса. На полное восстановление потребуется два года, при этом будет максимально сохранено его первозданное состояние. Подрядчики знают проблемные вопросы объекта и имеют большой опыт реставрационных работ. Радует, что восстановительными работами займутся наши земляки, мастера из Качикатцев, Хоточчу, Булгунняхтаха и Улахан-Аана», — подчеркнул Федор Борисов.

Отметим, что единственная дошедшая до наших дней церковь, построенная еще в 1892 году в селе Кердем находится в весьма плачевном состоянии. В настоящее время здание церкви входит в муниципальный историко-этнографический музейный комплекс «Самартай». Ранее усилиями администрации населенного пункта и муниципального района была восстановлена крыша, ее колокольня, купола и главки с крестами. Однако, в связи с отсутствием должного ухода и под воздействием многолетних осадков церковь и ее оклад очень пострадали. Многие фрагменты деревянного здания пришли в негодность поэтому требуются комплексные восстановительные и реставрационные работы.

В ходе осмотра объекта определены первоочередные меры по восстановлению объекта, объем предстоящих работ и выявлена необходимость благоустройства прилегающей территории.

«В этом году мы будем заниматься сносом здания церкви, который требует от нас действовать очень аккуратно и бережно. Затем нужно подготовить котлован для заливки фундамента бетоном. И эта работа тоже требует от нас особой осторожности, так как на территории находится кладбище», — сообщил Гаврил СКРЫБЫКИН.

В состав рабочей группы вошли заместитель генерального директора ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» Гаврил Скрыбыкин, инженера производственного отдела ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» Илья ЕФРЕМОВ, Олег НЕСТЕРОВ и Владимир ПАВЛОВ.

Качикатская Николаевская церковь построена в 1892 году на средства прихожан и благотворительного сбора. Храм однопрестольный деревянный, в одной связи с колокольней. В 1899 году была построена деревянная ограда. В 1909 году церковь была перестроена на новом фундаменте и 19 сентября 1910 года освящена малым освящением. С 1 сентября 1899 года при церкви была открыта церковно-приходская школа. В 1920 году Качикатская церковь была закрыта, сняты кресты и купола, здание храма использовалось как изба-читальня.