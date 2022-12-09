09.12.2022
19:03
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История
Старинное фото: известные якутские деятели на коронации Николая II
Интересный факт из истории Саха. Уникальная фотография, на которой изображены якутяне во время коронации императора Николая II:
— голова Восточно-Кангаласского улуса, меценат Прокопий Лепчиков;
— предводитель якутской интеллигенции начала XX века, учёный, писатель, зачинатель якутской литературы и театра Василий Никифоров — Күлүмнүүр;
— общественно-политический деятель, зачинатель мелиорации и музейного дела в Якутии Пётр Афанасьев — Бөтүрүүсэ.
Снимок сделан 14 мая 1896 г.
Опубликован тгк Этот день в истории саха
Источник: тгк Этот день в истории саха
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