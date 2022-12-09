Старинное фото: известные якутские деятели на коронации Николая II

Интересный факт из истории Саха. Уникальная фотография, на которой изображены якутяне во время коронации императора Николая II:

— голова Восточно-Кангаласского улуса, меценат Прокопий Лепчиков;

— предводитель якутской интеллигенции начала XX века, учёный, писатель, зачинатель якутской литературы и театра Василий Никифоров — Күлүмнүүр;

— общественно-политический деятель, зачинатель мелиорации и музейного дела в Якутии Пётр Афанасьев — Бөтүрүүсэ.

Снимок сделан 14 мая 1896 г.

Опубликован тгк Этот день в истории саха

Источник: тгк Этот день в истории саха

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