09.12.2022
19:03
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История

Старинное фото: известные якутские деятели на коронации Николая II

Интересный факт из истории Саха. Уникальная фотография, на которой изображены якутяне во время коронации императора Николая II:
— голова Восточно-Кангаласского улуса, меценат Прокопий Лепчиков;
— предводитель якутской интеллигенции начала XX века, учёный, писатель, зачинатель якутской литературы и театра Василий Никифоров — Күлүмнүүр;
— общественно-политический деятель, зачинатель мелиорации и музейного дела в Якутии Пётр Афанасьев — Бөтүрүүсэ.
Снимок сделан 14 мая 1896 г.
Опубликован тгк Этот день в истории саха

Источник: тгк Этот день в истории саха

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