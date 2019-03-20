Старейшая школа музыки Якутска справила новоселье

Для многих семей, чьи дети учатся разным видам искусства в Детской школе искусств (ДШИ) №2 города Якутска утро понедельника этой недели началось с приятных хлопот. А именно, 18 марта сего года в 203 микрорайоне в торжественной обстановке открылось долгожданное здание для ДШИ №2 и для городской детской библиотеки.

Немного истории: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2» г. Якутска берёт свое начало с 40-х годов прошлого столетия. Именно тогда, в суровое послевоенное время, для страны, как луч солнца, пробившийся сквозь темное небо, в 1944 году распахнула свои двери первая в республике Якутская республиканская детская музыкально-хореографическая школа-семилетка. Школа стала настоящей кузницей кадров высокого искусства Республики. Непосредственным организаторам и инициатором открытия школы был якутский композитор, заслуженный деятель искусств ЯАССР Марк Николаевич Жирков, имя которого носит ЯМК(У). Именно в ноябре 1944 года со всех районов Якутии был произведён первый набор одарённых детей из Вилюйска, Нюрбы, Сунтар, Олекминска, Намцев и Якутска. Выпускники музыкальной школы разных лет стали известными профессиональными музыкантами, композиторами, солистами нашего ведущего театра — Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллоона. Среди них — артисты балета: Алексей Попов, Евдокия Степанова; музыканты: Лидия Новгородова, Василий Федотов, Анна Попова, Надежда Федотова, Марк Слепцов, Айталина Адамова, Григорий Петров и многие другие. В истории ДШИ много прекрасных мгновений и открытий. За эти годы школой руководили не одна плеяда известных музыкальных деятелей республики.

И вот в преддверии своего 75-летия старинная кузница кадров получила новое здание, о котором так долго мечтали. Напомним, что ранее ДШИ №2 много лет размешалась в деревянном одноэтажном доме, которое было признано аварийным и подлежало сносу. По этой причине с 2016 года коллектив ДШИ №2 временно работал в приспособленном здании бывшего “Специализированного городского дома ребенка” в 202 МКР.

По традиции торжественное открытие началось с обряда благословения Алгыс, который провел заслуженный артист, заслуженный работник культуры РС(Я), Почетный гражданин города Якутска Афанасий Федоров. После благословенного обряда Алгыс почетные гости последовали в просторный зал. В торжественном мероприятии приняли участие председатель правительства Якутии Владимир Солодов, глава города Якутска Сардана Авксентьева, директор Детской школы искусств № 2 Мария Кычкина, директор Централизованной библиотечной системы имени Белинского Мария Андреева, генеральный директор ООО «ГазЭнергоМонтаж» Денис Некрасов, министр культуры и духовного культуры Якутии Юрий Куприянов, министр строительства Павел Аргунов, заместитель министра образования и науки Владимир Тихонов, мэр города Якутска Сардана Авксентьева, начальник управления культуры и духовного развития города Антонида Корякина, заместитель председателя Гордумы Евдокия Евсикова, коллектив школы, родители, учащиеся и другие официальные лица.

А на сцене гостей ждал своего часа сводный оркестр народных инструментов учащихся и преподавателей под руководством заслуженного работника культуры РС(Я) Николая Стручкова. И вот мероприятие открывается их исполнением торжественной и красивой музыки Владимира Ксенофонтова “Приветственная”.

Глава кабинета министров Якутии Владимир Солодов в приветственной речи подчеркнул:

«Учреждения объединены переходом, и это очень важный символ. Ведь духовное и интеллектуальное развитие наших детей должны быть неразрывно связаны. Только в таком случае мы получим полноценную личность, которая будет включена в современное глобальное общество».

Глава города Якутска отметила, что в здании созданы все условия для всестороннего развития детей:

«Здесь будет биться интеллектуальное и гармоничное сердце наших детей. Все, что мы делаем — ради будущих поколений», — сказала Сардана Авксентьева. Она выразила слова благодарности главе республики Айсену Николаеву, чьими стараниями и инициативой построены новые социальные объекты.

В торжественной обстановке строители вручили огромные символические ключи от здания руководителям этих учреждений. В ответном слове директор новой Детской школы искусств № 2 Мария Кычкина и директор смарт- библиотеки Мария Андреева выразили слова благодарности руководству РС(Я), города Якутск и отметили что здание полностью оснащено по самым современным требованиям образовательного стандарта:

«Имеются просторные светлые кабинеты, концертный зал, конференц-зал. Созданы все необходимые условия», — прокомментировала Мария Кычкина.

Строительство нового здания школы искусств, рассчитанного на 313 мест, и библиотеки осуществилось благодаря проекту государственно-частного партнерства между окружной администрацией города Якутска и компании «ГазЭнергоМонтаж». Генеральный директор ООО «ГазЭнергоМонтаж» Денис Некрасов от лица группы компании «ВиС» поблагодарил за поддержку руководство республики и города. Как он отметил, строить объект было непросто, так как здание является уникальным, необычным по архитектуре. В новом здании школы искусств и smart-библиотеки созданы все условия для обучения и развития детей. На первом этаже расположены просторные кабинеты для занятий, столовая, гардероб. На втором этаже расположились централизованная библиотека, учебные кабинеты, классы для хореографии, артистические кабинеты, концертный зал, большой холл и т.д.

Завершает официальное открытие хор учащихся и преподавателей ДШИ №2 под руководством заслуженного работника культуры РС(Я), маэстро Владимира Индигирского песней “Мы музыкальная страна” на слова И. Дрозд, музыка В. Индигирского.

И в заключение: В школе дети учатся не только игре на разных инструментах, постигают основы пения и хореографии, но и принимают участие в концертах, конкурсах и фестивалях, живут богатой творческой жизнью. Они являются победителями всевозможных конкурсов, как Республиканского, так и Международного уровней, чем очень радуют своих преподавателей. Коллектив гордится тем, что работают в первой музыкальной школе на земле вечной мерзлоты. Пользуясь случаем они от всей души благодарят управление культуры и духовного развития Администрации г. Якутска в лице ее руководителя Антониды Николаевны Корякиной за пристальное внимание к школе, за сохранение статуса первой музыкальной школы во время расформирования различных музыкальных коллективов в 90-е годы и чьими усилиями, несомненно, стало возможным строительство этого прекрасного здания. Отрадно отметить что в ноябре 2019 года это старейшая кузница детских дарований будет отмечать 75 –й юбилей с таким прекрасным подарком! И, конечно же, велика радость всех учащихся, педагогов и родителей, а также общественности РС(Я) в связи с двойной радостью: это переезд учащихся музыкальной школы и юных читателей города в новое здание.

Остается только по доброму позавидовать малышам, которые этой весной пройдя отборочный конкурс осенью начнут постигать азы искусства уже в новом и прекрасном здании.