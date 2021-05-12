Старейший театр России приехал на гастроли в Якутск

11 мая в Русском драматическом театре им. Пушкина в Якутске открылись гастроли Первого российского театра им. Волкова из Ярославля. Гастроли открылись спектаклем «Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева, который идет в репертуаре театра с 2014 года.

Труппа Первого российского театра в Якутске впервые. До 16 мая на сцене Русского драмтеатра Пушкина они сыграют три названия: «Москва – Петушки» (18+) Венедикта Ерофеева, «На краю земли» (16+) Алекса фон Бьёрклунда, «Калина Красная» (18+) Василия Шукшина. Всего состоится семь показов.

«Когда узнали, что полетим в Якутск, в первую очередь было очень любопытно. В обычной жизни ты сюда вряд ли приедешь, а так по работе интересно узнать новые места, горизонты, ведь вчера еще мы были в одной части страны, а утром уже в другой. Это правда интересно — познакомиться с вашим театром, артистами. Нас тут очень гостеприимно встречают, помогают всеми силами. Нам сказали, что нас здесь очень ждут, и это уже чувствуется. Думаю, гастроли пройдут хорошо. Почему стоит посмотреть наши спектакли? Хотелось бы чтобы ваш зритель познакомился с нашими артистами, ведь мы работаем честно с любовью друг к другу, партнерам, зрителю. Хотелось бы с вами действительно ближе познакомиться», — поделился впечатлениями актер театра им. Ф.Волкова, исполнитель главной роли в спектакле «Москва-Петушки» Кирилл ИСКРАТОВ.

Открыл гастроли министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрий КУПРИЯНОВ, который подчеркнул, что символично, что межкультурные отношения Якутии и Ярославля в последнее время заметно крепнут.

«В 2019 году обладателем премии имени Федора Волкова стал художественный руководитель якутского ТЮЗа Алексей ПАВЛОВ, идет работа по направлению наших ребят на целевое обучение в Ярославль для Нерюнгринского театра кукол, и сегодня мы с большой радостью встречаем на сцене старейшего театра Дальнего Востока старейший русский театр нашей страны», — подчеркнул Юрий Куприянов.

Министр рассказал, что в организации гастролей большую работу проделал Русский драмтеатр им. А.С. Пушкина. Приезд ярославской труппы стал возможен благодаря программе Минкультуры РФ «Большие гастроли», организованные ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ». Как отметил министр, в 2021 году по этой программе состоится ряд гастролей и якутских театров Русский театр поедет во Владивосток, ТЮЗ в Биробиджан, Театр оперы и балета в Поволжье.

Гастроли Ярославского театра им. Ф.Волкова продлятся до 16 мая.

12 мая (среда) 18.00 — «На краю земли», Алекс фон Бьёрклунд (комедия), 16+.

13 мая (четверг) 18.00 — «Калина Красная», В.Шукшин (37 сцен в поисках праздника), 18+.

14 мая (пятница) 18.00 — «Калина Красная», В.Шукшин (37 сцен в поисках праздника), 18+.

15 мая (суббота) 14.00 — «Москва-Петушки», В.Ерофеев (поэма), 18+.

15 мая (суббота) 18.00 — «На краю земли», Алекс фон Бьёрклунд (комедия), 16+.

16 мая (воскресенье) 18.00 — Торжественное закрытие гастролей «Калина Красная», В.Шукшин (37 сцен в поисках праздника).