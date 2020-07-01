Старейший педагог Якутии отмечает 100 летний юбилей

Жительнице села Хатассы Екатерине Николаевне Дегтяревой исполнилось 100 лет. Её поздравили близкие, а также администрации села Хатассы и города Якутска, сообщает ЯСИА.

Сегодня, 1 июля, памятный день для села Хатассы. Почетный гражданин села Хатассы, отличник народного просвещения, заслуженный работник образования республики Екатерина Николаевна Дегтярева отмечает 100-летний юбилей, ее имя внесено в первый том «Педагогической энциклопедии Якутии».

Заместитель главы города Якутска Максим Трофимов, глава села Хатассы Евгений Пермяков и директор Хатасской средней школы Николай Слепцов поздравили с юбилеем Екатерину Николаевну, вручив ценные подарки, а также почетный знак долгожителя Якутии «Уйэ саас».

Дети и внуки Екатерины Николаевны вручили букет цветов и выразили слова благодарности. Екатерина Николаевна родилась 1 июля 1920 года в селе Хатассы. В 1929 году она поступила в начальную школу села Хатассы, с 1933 по 1936 годы училась в начальной школе Табаги, а в 1937 году закончила школу №2 в столице республики и поступила в Якутское педагогическое училище. После его окончания в 1940 году стала работать учителем начальных классов в средней школе Абыя. Работала учителем в школах Абыйского, Усть-Алданского, Жиганского, Олекминского улусов, а также в Мархе и Хатассах. В 1940 году вышла замуж за Николая Ивановича Дегтярева. С 1978 года находится на заслуженном отдыхе.

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