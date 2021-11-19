Старейший литературный журнал Якутии отметил 95-летний юбилей

Старейший литературный журнал Якутии «Чолбон», выпускаемый на якутском языке, отметил 95-летний юбилей. От имени главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева коллектив журнала поздравил руководитель администрации главы РС(Я) и правительства РС(Я) Афанасий Владимиров.

«С момента своего основания журнал «Чолбон» вносит весомый вклад в развитие якутской художественной литературы. На страницах журнала печатались произведения основоположников якутской литературы Алексея Елисеевича Кулаковского, Платона Алексеевича Ойунского, Николая Денисовича Неустроева, народных писателей Якутии Серафима Романовича Кулачикова – Эллэя, Владимира Михайловича Новикова – Кюннюк Урастырова, Николая Егоровича Мординова – Амма Аччыгыйа, Дмитрия Кононовича Сивцева – Суоруна Омоллоона, братьев писателей Семена и Софрона Даниловых», — сказал Владимиров.

Афанасий Семенович также поприветствовал гостей юбилейного события: писателя, редактора литературного журнала «Казан утлары» республики Татарстан Рустема Галиуллина и писателя, редактора литературного журнала «Шонкар» из Башкортостана Айгиза Баймухаметова.

Первый номер журнала «Чолбон» был издан в 1926 году обществом «Саха омук» под редакцией писателя Анемподиста Ивановича Софронова – Алампа.

Издание ведёт почти вековую историческую летопись жизни якутского народа. Времена менялись, и вместе с ним в разные годы журнал носил названия «Красная тропа» («Кыhыл ыллык»), «Художественная литература» («Уус-уран литература»), «Полярная звезда» («Хотугу сулус»). Лишь спустя 70 лет, в 1999 году, журналу возвращено первоначальное название – «Чолбон».

На мероприятии за вклад в развитие периодической печати и многолетнюю добросовестную работу знаком отличия «Гражданская доблесть» награжден ветеран журнала «Чолбон», известный прозаик Иван Осипов.

Также за вклад в развитие периодической печати республики и многолетнюю, добросовестную работу знаком «Отличник печати Республики Саха (Якутия)» награждены ветеран журнала Семен Попов — Тумат и главный редактор журнала «Чолбон» Гаврил Андросов.

Почетной грамотой Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии награжден Николай Винокуров — Урсун.

Благодарностью ведомства отмечены член редколлегии журнала «Чолбон» Людмила Павловна Григорьева, ответственные секретари журнала Надежда Ивановна Мордовская и Анна Владимировна Прудецкая.