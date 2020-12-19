Старейший город Якутии не Якутск

В следующем 2021 году исполняется 400 лет старейшему населенному пункту республики – п. Витим. Напоминаем, что г. Якутску и с. Жиганск в этом году исполнилось по 388 лет.

История поселка Витим очень интересная и захватывающая. Он был основан в 1621 году под названием Витимское зимовье. К 1661 году в селе насчитывалось 250 душ. С середины XIX веке, с открытием бодайбинских золотых приисков, Витим становится перевалочной базой для золотопромышленников. С историей поселка того периода связано множество легенд, интересных, познавательных, порой ужасающих. Именно п. Витим описывал в своем романе «Угрюм — река» В.Я. Шишков. Также примечательно, что в Витиме отбывали ссылку сразу 3 декабриста: Краснокутский С.Г., Назимов М.А. и Заикин Н.Ф. Из них Николай Федорович Заикин, навсегда остался в витимской земле.

В поселке находятся одни из самых ценных и интересных памятников истории и культуры регионального значения нашей республики — «Дома Громовых», представляющие собой памятники архитектуры. Они были признаны объектами культурного наследия весной 2020 года. В планах ДепОКН проведение дальнейшей работы по взятию в гос. охрану объектов, представляющих историческую ценность. Их в поселке больше десяти.

В п. Витим родились Серкина А.В. (1918-2007), доктор медицинских наук, профессор; Антипина Н.Н., руководитель Росреетра (2012-2014), заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ (2014-2018); Черепанов, П.З. (1919-1987), физик-ядерщик, Лауреат Ленинской премии (1958), Герой Социалистического труда (1970).

В настоящее время поселок Витим динамично развивающийся населенный пункт, один из опорных пунктов Талаканского газоконденсатного месторождения. Сейчас в поселке живут более 4 тыс. человек.

Департамент РС(Я) по охране объектов культурного наследия, в рамках юбилейных мероприятий совместно, с администрацией МР «Ленский район» и п. Витим, в марте 2021 году планирует проведение научно-практической конференции, посвященную истории поселка и фотовыставку «Один век из жизни Витима».

Также планируется показ данной фотовыставки в г. Москва в декабре 2021 г. совместно с постоянным представительством Республики Саха (Якутия) при президенте РФ.