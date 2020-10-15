Старая фотография: Экскурсия в музее

Национальный художественный музей Якутии опубликовал на своем сайте трогательную фотографию — дети на экскурсии. Черно-белый снимок датирован далекими 1960-ми. Школьницы осматривают экспонаты в витрине. Интересно, что большинство девочек в платочках.

Фото: sakhamuseum.ru Источник: sakhamuseum.ru

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