15.10.2020
21:10
180
Культура
Старая фотография: Экскурсия в музее
Национальный художественный музей Якутии опубликовал на своем сайте трогательную фотографию — дети на экскурсии. Черно-белый снимок датирован далекими 1960-ми. Школьницы осматривают экспонаты в витрине. Интересно, что большинство девочек в платочках.
Фото: sakhamuseum.ru
Источник: sakhamuseum.ru
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