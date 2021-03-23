«Старались от всей души»: Год назад начали открываться первые волонтерские центры

Добровольцы планируют продолжить помогать людям, даже когда коронавирус отступит окончательно.

Год назад, 19 марта, в Калуге открылся первый волонтерский центр «Единой России» – партия объединила добровольцев, чтобы в борьбе с пандемией помочь тем, кто в этом особенно нуждался. Уже через неделю волонтерские центры были развернуты во всех регионах страны. Сегодня в них ежедневно работают больше ста тысяч активистов. К годовщине своей деятельности добровольцы устроили «перекличку» и запустили в соцсетях флешмоб #МЫволонтерыЕР. Они рассказывают истории о том, как прошел их, 2020-й, год.

В Республике Марий Эл Наталья Пешнина начала работать в волонтерском центре с момента открытия. Перед самоизоляцией купила электросамокат — поэтому продукты получалось развозить быстро. Позже узнала, что из-за самоизоляции пожилые люди не могут ходить в парикмахерскую. Пошла на курсы, чтобы бесплатно стричь бабушек и дедушек.

Здесь же, в Йошкар-Оле, волонтером стал чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Дмитрий Иванов. Тяжелоатлет и сейчас регулярно доставляет продукты, а иногда берет с собой дочку, с раннего детства показывая ей пример неравнодушного отношения к людям.

Андрей Баринов из Кинешмы Ивановской области стал добровольцем случайно — в начале апреля прошлого года он поехал к бабушке помочь по хозяйству и в автобусе встретил девушку в волонтёрской экипировке.

«Уже 6 апреля я пришёл в волонтёрский центр. За это время выполнил 300 с лишним просьб о помощи. Обращения поступают разные: кому снег расчистить, кому лекарства и продукты привезти, а кому-то помочь с телефоном разобраться», — рассказывает парень.

Фернанду Самбу Жозеродом из Гвинеи-Бисау учится на факультете бизнеса и экономики Астраханского госуниверситета. Он был волонтером на родине — так что работа в пандемию не стала для него чем-то новым. За это время он поддержал несколько сотен человек.

В канун Нового года по всей стране добровольцы помогали создавать в больницах и ковид-госпиталях атмосферу праздника – украшали приемные покои, наряжали елки, организовывали праздничные угощения. В Мордовии волонтеры испекли для медиков станции скорой помощи к новогоднему столу пирожные и пироги.

«Старались от всей души. Наш долг перед медработниками всегда будет неоплаченным, и никакие слова не соизмеримы с их трудом. Пусть они знают — мы помним о них, переживаем за них и безмерно благодарны», — говорит руководитель волонтерского центра Евгений Миронов.

Пандемия постепенно отступает, но деятельность волонтеров по-прежнему востребована в самых разных ситуациях. В Челябинске они помогают в организации вакцинации. Каждый день активисты приходят в поликлинику горбольницы №8 и переносят сведения о пациентах в специальный электронный реестр.

В Липецкой области добровольцы помогают детям врачей из «красных зон» подготовиться к экзаменам. Занятия проходят два раза в неделю в районах региона. При необходимости привлекают к консультациям учителей из школ Липецка.

На Кубани активисты собрали и передали помощь пострадавшим от пожара в Анапе — 12 марта там загорелся многоквартирный дом. Спасатели эвакуировали 300 человек. Жителям оперативно привезли продукты, воду, теплую одежду, детские принадлежности и средства личной гигиены.

«Когда мы объявили сбор помощи погорельцам, даже не ожидали, что столько людей откликнется. Продовольствие и одежду нам привезли волонтерские центры «Единой России» из соседних районов. Первыми откликнулись добровольцы Крымского района. Чуть позже прибыли машины из Славянского района. Помогли всем миром», − вспоминает замдиректора Центра социального обслуживания Анапы Ирина Шапошник.

Сегодня волонтеры начинают пробовать свои силы и в политике. На недавней встрече с активистами акции взаимопомощи «Мы вместе» Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» и призвал добровольцев участвовать в выборах. По его словам, это положительно скажется на развитии страны, потому что добровольческие движения объединяют людей разных взглядов, имеющих собственные подходы к решению разных проблем.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отмечает, что на базе волонтерских центров «Единой России» удалось объединить активистов практически всех возрастов, профессий, убеждений.

«Людей сплачивает искреннее стремление помогать тем, кому трудно. Партия стала для тех, кто не мог остаться в стороне в трудный для страны момент, точкой сборки. Хочу поблагодарить всех волонтеров, которые принимали и продолжают принимать участие в этой работе. То, что нам удалось объединить такое сообщество неравнодушных и активных людей – одно из самых больших достижений прошлого года», — считает он.

Волонтерские центры «Единой России» за этот год выполнили более полутора миллиона заявок от жителей всех регионов страны. Передали амбулаторным больным без малого два миллиона наборов лекарств, а врачам — более пяти миллионов порций горячих обедов. В «красных зонах» волонтеры-медики отдежурили 810 тысяч смен. А автоволонтеры 280 тысяч раз выехали с терапевтами на вызовы к пациентам. Где бы сегодня ни оказались добровольцы, выполняя заявку одинокого пенсионера или доставляя врача после тяжелой смены домой, везде они слышат слова искренней благодарности. И уже не представляют своей жизни без помощи людям.

Волонтерский центр партии «Единая Россия» продолжает свою деятельность. В марте 2021 года депутаты поселка Хандыга Томпонского улуса Елена Колодезникова, Мария Иванова и Арсен Абдураков посетили ковидное отделение Центральной районной больницы в поселке Хандыга, передали медикам продуктовые наборы. «Мы пообщались с медиками, которые продолжают находиться на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, поблагодарили их за такой важный и необходимый труд, и получили большое удовольствие от встречи с позитивными, добрыми, любящими свое дело людьми! Низкий им поклон!», — сказала Елена Гаврильевна. Подобные акции для медиков будут проводиться еженедельно.

Жанна Макарова из Сунтарского улуса, побывавшая в Москве на встрече представителей Клубов #Мы вместе, региональных штабов акции и ресурсных центров добровольчества, посвященная первой годовщине создания, вспоминает: когда год назад началась пандемия, все были в небольшой растерянности – что и как делать?

«Начали мы искать волонтёров-добровольцов. А тогда всюду ввели ограничительные меры, жесткую самоизоляцию, поэтому это было непросто. Недолго думая, даже не представляя, на что подписываюсь и на что иду, я согласилась стать руководителем волонтёрского штаба села Сунтар. С чего-то и с кого-то ведь нужно было начинать. Позже я набрала команду из 24 человек. В течение этого года в обязанности сунтарских волонтеров входили доставка по графику продуктов для пожилых людей, жителям с инвалидностью, дезинфекция общественных мест, домов, подъездов, дежурили вместе с сотрудниками полиции на паромах (от прибывших требовали справку об отсутствии ковида), контролировали обязательное ношение масок и перчаток, расклеивали листы о правилах гигиены, помогали доставлять продукты.

Первое, что мы сделали в этом году – это подготовка дров для печей. Зима нынче была очень суровая, хотя наш улус славится мягкими зимами. Тем более у нас нет газа, частные дома – на печном отоплении. В январе мы помогли пожилым людям, многодетным матерям и одиноким мамам организовать доставку дров – это было жизненно необходимо. В минус 52 морозы даже бензопилы отказывались работать. И что меня удивляет и радует – ни один из моих волонтёров не покинул наши ряды, никто никогда не жаловался, никогда не слышала отказ на просьбу. Все выполняли заказы и проводили дезинфекцию (а это день через день) в жару и холод, зная, что хлор вредит здоровью. И за это время нас не стало меньше, нас стало больше! Я хочу поблагодарить своих ребят, сказать, что я вами горжусь, что мы достойно выполняем свою работу, делаем общее дело, творим добро – мы вместе! Спасибо всем, кто предоставил мне возможность получить яркие, незабываемые эмоции и ощущения!».

Жанна Макарова – депутат МО «Сунтарский наслег». В конце 2020 года удостоена звания «Лидер года», награждена нагрудным знаком «За вклад в добровольчество РС (Я)» и Грамотой с памятной медалью от Президента России Владимира Путина.