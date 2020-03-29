Станьте волонтером проекта #МыВместе

Из-за сложившейся ситуации с распространением вируса COVID-19, в группе риска оказались пожилые люди. Они вынуждены находиться в самоизоляции и избегать скопления людей. Выход из дома в магазин или за лекарствами для них — это риск. Общероссийский народный фронт, ВОД «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров и общественные организации объединились в проект #мывместе, чтобы помочь таким людям справиться с трудностями. Волонтеры помогают с доставкой продуктов и лекарств, с оплатой коммунальных платежей, оказывают психологическую помощь.

Тем, кто хочет помочь

Если вы знаете, что кому-то из ваших соседей или знакомых нужна помощь, позвоните по номеру горячей линии 8-800-200-34-11. Оператор выслушает вас и передаст обращение волонтерам для оказания профессиональной помощи. Или скачайте приложение «ОНФ.Помощь», где можно самостоятельно заполнить заявку:

Кто может стать волонтером

Штабам нужны люди со свободным временем и личным транспортом для доставки продуктов, а еще специалисты с юридическим и психологическим образованием для квалифицированной помощи. Любая помощь будет полезна: если нет автомобиля и специального образования, можно помогать онлайн прямо из дома. Например, общаться с одинокими людьми в домах престарелых по видеосвязи.

Выездные волонтеры

От 18 до 50 лет.

Хорошее самочувствие, отсутствие признаков ОРВИ и температура ниже 37.

Без хронических заболеваний дыхательной системы.

Онлайн

Старше 16 лет.

Если хотите присоединиться к команде волонтеров, оставьте заявку на сайте мывместе2020.рф.

Пожилым людям

Если вы старше 60 лет, то главное правило для вас — избегать массовых скоплений людей. Постарайтесь оставаться дома и не посещать торговые центры, магазины, аптеки. Обратитесь к близким или попросите помощи у волонтеров по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.