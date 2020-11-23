Станислав Жирков: Вспышки кори в этом году не ожидается

Заместитель генерального директора Национального центра медицины-РБ№1 Станислав Жирков сообщил, отвечая на вопрос участников прямого эфира на официальной странице администрации главы и правительства РС(Я) в социальной сети Instagram , что вспышки кори в этом году не ожидается.

«Корь имеет эндемический характер. В прошлом году мы постарались вакцинировать большое число жителей республики. И думаю, что благодаря принятым мерам в этом году не будет возникновения вспышки кори», — заявил Станислав Жирков.

Напомним, в декабре прошлого года в Якутске возникла вспышка кори. Всего в регионе было зарегистрировано более 70 случаев заболевания.

Корь — вирусное заболевание, источником инфекции является больной человек. Восприимчивость к кори очень высокая. Заражаются практически все незащищенные лица, имевшие хотя бы кратковременный контакт с больным. Первые признаки появляются на 8-12 день после заражения и характеризуются лихорадкой, недомоганием, насморком, кашлем, воспалением слизистой глаз.