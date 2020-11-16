10 ноября в 12 часов по московскому времени началось голосование по выбору столицы мировой акции «Тотальный диктант — 2021». В шорт-лист финалистов конкурса войдут пять городов, получивших максимальное количество голосов.

На данный момент за столицу республики проголосовали 4257 человек. Города – лидеры предшествующего дня сохраняют свои позиции. В топ-пятерку наряду с Якутском входят Рязань с 2473 голосами, Ярославль с 1117, Томск с 968, Саранск с 924 голосами.

Станет ли Якутск столицей мировой акции, зависит от нас. Проголосовать может любой желающий, зарегистрировавшись на сайте totaldict.ru. Каждый пользователь сайта может голосовать один раз в сутки. Голосование продлится до 12 часов по московскому времени 24 ноября 2020 года.

Победитель будет объявлен 6 февраля 2021 года на традиционной конференции. Акция состоится 10 апреля 2021 года по всему миру. Автором текста Тотального диктанта 2021 года стал Дмитрий Глуховский.

Напомним, известный писатель, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер», автор текста «Тотального диктанта – 2020» Андрей Геласимов предложил сделать Якутск столицей мирового Тотального диктанта.

Якутск впервые участвовал в акции в 2013 году. Далее к акции присоединялись жители всех районов, гости республики, в том числе иностранцы. За прошедшие семь лет диктант написали свыше восьми тысяч человек самых разных возрастов, специальностей, объединенных девизом «Писать грамотно — это модно»