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Станция Нижний Бестях открыта для выполнения грузовых и пассажирских операций

19 июля  подписан приказ Росжелдора №309 об открытии станций участка Томмот – Нижний Бестях для выполнения грузовых и пассажирских операций по Тарифному руководству №4 с присвоением кодов единой сетевой разметки.

Согласно данному приказу  станция Нижний Бестях открывается для выполнения пассажирских операций по знаку «П» — продажа билетов на все пассажирские поезда, прием и выдача багажа.

Также станция Нижний Бестях открывается для выполнения грузовых операций по параграфу 1 (прием и выдача грузов допускаемых к хранению  на открытых площадках мест общего пользования) и 8, 10, 11, 12 (прием и выдача крупнотоннажных контейнеров  на станции). Станция Кердем открывается для выполнения грузовых операций по параграфу 1.

Приказ вступает в силу 26 июля 2019 года.

Билеты на пассажирские поезда можно будет приобрести в кассах на ж.д. вокзалах, на сайте ОАО «РЖД», а также практически в любой авиакассе.

Подписание данного приказа означает, что станции участка Томмот – Нижний Бестях открыты для  работы в режиме постоянной эксплуатации и до станции Нижний Бестях будут продлены сквозные среднесетевые тарифы ОАО «РЖД» на перевозку грузов.

Для разъяснения  условий договорной  работы,  тарифной политики, выдачи и отправления  грузов со станции Нижний Бестях, Акционерная компания «Железные дороги Якутии» совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства проведет совещание с предприятиями и организациями республики, которое состоится 23 июля в 16.00 по адресу: пр. Ленина, 22, 7 этаж, конференц-зал.

Источник: Пресс-служба АО АК «Железные дороги Якутии».
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