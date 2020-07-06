Стало ясно, кого хоронили на тайном кладбище в Якутске

Следователем СО по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения в районе Птицефабрики г.Якутска несанкционированного кладбища.

5 июля 2020 года в лесном массиве, расположенном примерно в 300 метрах от кладбища в районе Птицефабрики г. Якутска, обнаружены захоронения с пятью могилами, из них три могилы без надгробий.

Личности двух захороненных лиц установлены, по трем другим проводятся мероприятия по их установлению.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.