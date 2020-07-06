06.07.2020
17:38
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Происшествия

Стало ясно, кого хоронили на тайном кладбище в Якутске

 Следователем СО по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения в районе Птицефабрики г.Якутска несанкционированного кладбища. 

5 июля 2020 года в лесном массиве, расположенном примерно в 300 метрах от кладбища в районе Птицефабрики г. Якутска, обнаружены захоронения с пятью могилами, из них три могилы без надгробий.

Личности двух захороненных лиц установлены, по трем другим проводятся мероприятия по их установлению. 

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
Источник: И.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник
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