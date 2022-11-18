18.11.2022
12:45
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Якутия

Стало краше в селе Аппаны

Завершилось благоустройство набережной озеры Мавра в селе Аппаны Намского улуса.

Проект реализован благодаря двум программам — «Формирование комфортной городской среды» и «1000 дворов на Дальнем Востоке», сообщили в Управлении  архитектуры и градостроительства при главе  Якутии.

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«Это одно из прорывных мероприятий, которое мы реализуем при поддержке полпреда президента РФ в ДФО Юрия Петровича Трутнева. Создание комфортной среды во дворах имеет колоссальное влияние на социальное благополучие в населенных пунктах. Появление благоустроенных дворовых территорий позволяет реально улучшить качество жизни людей», – отметил ранее глава Якутии Айсен Николаев.

На набережной озера Мавра обновили  мост, проложили тротуарные дорожки, установили освещение и ограждение. На набережной появились арт-объект «Аппаны»,  детская площадка, первый в улусе роллердром и воркаут-зона. Также построили сцену и теплый павильон.

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«Для нас благоустройство набережной — большой праздник. Мы давно об этом мечтали, — отметил глава села Аппаны Иван Ноговицын.- Новая набережная станет круглогодичной. Зимой мы здесь будем кататься на коньках, поставим елку, а летом будем кататься на байдарках. Мы очень рады, что центр нашего села постепенно наполняется новыми общественными пространствами. Рядом с набережной благоустроен сквер Победы и построен Дворец культуры».

Напомним, в этом году в Якутии в программу «1000 дворов на Дальнем Востоке» включены 124 дворов и мини-парков, из которых 75 в Якутске.  Реновация всех объектов в районах региона завершена, в городе Якутске до конца ноября должны быть сданы 40 дворов. Объём федеральных средств, предусмотренных на реализацию проекта в Якутии, составляет 846 млн рублей.

По предложению полпреда ДФО Юрия Трутнева решено продлить программу на 2023 год. На эти цели Минфин РФ выделил дополнительно 3,5 млрд рублей. С​ учётом уже вложенных 7 млрд рублей и софинансирования регионов всего на обновление дальневосточных дворов будет направлено более 10 млрд рублей.

С 1 по 30 ноября  в Якутии идет конкурсный отбор для участия в программе на 2023 год. Все подробности на сайте Управления архитектуры и градостроительства при главе  Якутии: https://uaig.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3333502

Фото: Управления архитектуры и градостроительства при главе Якутии
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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