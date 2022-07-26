Стало известно расписание соревнований на ОИ-2024 в Париже

Олимпиада пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Организационный комитет летних Олимпийских игр 2024 года в Париже представил программу соревнований. Даты и время начала мероприятий, включая соревнования за золотые медали, опубликованы пресс-службой оргкомитета в понедельник.

Первые золотые медали будут разыграны 27 июля. Спортсмены поборются за золото в дзюдо, фехтовании, велосипедном спорте, скейтбординге («стрит»), плавании, прыжках в воду, регби и стрельбе. 30 июля будут разыграны золотые медали в серфинге, соревнования пройдут у побережья Таити и начнутся в 19:00 по парижскому времени (20:00 мск).

В заключительный день Олимпиады — 11 августа — будут разыграны медали в борьбе, легкой атлетике (марафон), тяжелой атлетике, баскетболе, водном поло, трековом велосипедном спорте, пятиборье и гандболе.

Официальная продажа билетов начнется в декабре 2022 года. По данным организаторов, будет продано около 10 млн билетов. Более миллиона из них будет реализовано по цене € 24, почти 50% — по €50 евро, еще треть — по €100. Оставшиеся 15% будут предложены по более высоким ценам. Стоимость самого дорого билета составит порядка €950.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.