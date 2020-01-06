06.01.2020
12:26
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Православие

Стало известно расписание рождественских богослужений в Якутске

Якутская Епархия сообщает расписание Рождественских богослужений и мероприятий:

6 января, пн., 17.00 — вечернее Богослужение в Преображенском соборе,

                           23.00 — ночная Рождественская литургия в Преображенском соборе;

7 января, Рождество Христово, вт., 9.00 — Праздничная литургия,

                                                                    11.00 — Праздничная литургия,

                                                                    18.00 — Большой Рождественский концерт в Государственном академическом русском театре;

8 января, ср., Собор Пресвятой Богородицы,

                           10.00 — Литургия в Спасском мужском монастыре,

                           13.00 — Рождественская встреча в Реабилитационном центре;

9 января, чт., 10.00 — литургия в Верхнем Бестяхе,

                           14.00 — молебное пение с акафистом Рождеству Христову в Старо-Покровском женском монастыре.

Фото: http://pravyakutia.ru
Источник: http://pravyakutia.ru/2020/01/03/rozhdestvenskie-bogosluzheniya-i-meropriyatiya-nachala-2020-goda/
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