Стало известно расписание рождественских богослужений в Якутске
Якутская Епархия сообщает расписание Рождественских богослужений и мероприятий:
6 января, пн., 17.00 — вечернее Богослужение в Преображенском соборе,
23.00 — ночная Рождественская литургия в Преображенском соборе;
7 января, Рождество Христово, вт., 9.00 — Праздничная литургия,
11.00 — Праздничная литургия,
18.00 — Большой Рождественский концерт в Государственном академическом русском театре;
8 января, ср., Собор Пресвятой Богородицы,
10.00 — Литургия в Спасском мужском монастыре,
13.00 — Рождественская встреча в Реабилитационном центре;
9 января, чт., 10.00 — литургия в Верхнем Бестяхе,
14.00 — молебное пение с акафистом Рождеству Христову в Старо-Покровском женском монастыре.
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