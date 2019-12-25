Стало известно предприятие Якутии с высокой социальной эффективностью

Детская инфекционная клиническая больница города Якутска стала победителем 2019 года во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности».

Награждение состоялось сегодня утром на заседании Республиканской трехсторонней комиссии, главному врачу больницы Владимиру БОГДАШИНУ вручен Диплом победителя Всероссийского конкурса на региональном этапе в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы».

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Его цель — привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций и позволяет выявить лучшие социальные проекты, способствует созданию позитивного социального имиджа.

— В условия межведомственного конкурса вошли работа по специальной оценке условий труда, обучению руководителей структурных подразделений, обеспечению сотрудников соответствующим инвентарем и спецодеждой, оборудованию рабочих мест и другая обширная работа, которую мы проводим по охране труда, — сказал Владимир Владимирович.

— Проводимая работа по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний охватывает все сферы деятельности больницы в целом и каждого работника, — добавила специалиста больницы по охране труда ДИКБ Ирина БУТЫРИНА.

Дружный коллектив Детской инфекционной получает сегодня поздравления. Пожелаем им успеха на федеральном этапе конкурса!