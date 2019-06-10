Стало известно об еще одной жертве нерюнгринского стрелка

Напомним, 9 июня в посёлке Угольный Нерюнгринского района на дачном участке были обнаружены тела трёх человек. 60-летний житель посёлка в ходе возникшего конфликта с соседями вооружился огнестрельным оружием и произвел выстрелы в жителей расположенного рядом дачного участка.

Жертвами мужчины стали 38-летний глава семейства, его 39-летняя беременная супруга и их 14-летняя дочь. Кроме того, с огнестрельным ранением в медучреждение была доставлена 64-летняя родственница потерпевших, которой оказана необходимая медпомощь.

После совершения преступления подозреваемый скрылся, но его местонахождение было установлено оперативными сотрудниками МВД И Росгвардии. Осознав, что он блокирован, злоумышленник произвёл несколько выстрелов в сторону полицейских, после чего умер.

В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также мотив, которым руководствовался мужчина. Назначен ряд экспертных исследований.

Следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а»,»г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц, в том числе женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности), и ч.3 ст. 30 — п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство четырёх лиц).

Расследование продолжается.