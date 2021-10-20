Стало известно о сроках назначения нового гендиректора авиакомпании «Якутия»

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Якутии сообщили, что на данный момент подобран ряд кандидатур на должность генерального директора авиакомпании «Якутия», сообщает ЯСИА. «На сегодняшний день подобран ряд кандидатур и по согласованию с Росавиацией гендиректор будет назначен до конца октября», — сказали в региональном минтрансе.

Фото: ЯСИА. Источник: ЯСИА.

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