20.10.2021
19:48
470
Экономика
Стало известно о сроках назначения нового гендиректора авиакомпании «Якутия»
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Якутии сообщили, что на данный момент подобран ряд кандидатур на должность генерального директора авиакомпании «Якутия», сообщает ЯСИА.
«На сегодняшний день подобран ряд кандидатур и по согласованию с Росавиацией гендиректор будет назначен до конца октября», — сказали в региональном минтрансе.
Фото: ЯСИА.
Источник: ЯСИА.
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