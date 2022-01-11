Стало известно, на что якутяне жалуются в многоквартирных домах
ЦУР Якутии провел онлайн-опрос жителей республики об удовлетворенности работой Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Якутии.
Опрошена репрезентативная выборка пользователей четырех соцсетей. Выявлен уровень удовлетворенности состоянием многоквартирных домов, качеством проведенного капитального ремонта, определены наиболее востребованные ремонтные работы в многоквартирных домах.
Респонденты отметили, что в их многоквартирных домах чаще всего нарекания вызывают состояние подъездов, ступеней, перил лестниц (66%) и фасадов (58%). При этом 69% отметили, что необходимо проводить одновременно все виды работ — комплексно.
«Состояние домов влияет на комфорт, на уровень жизни людей, поэтому это важный фронт работы властей. Результаты исследования мы передали в МинЖКХ и Фонд капитального ремонта для принятия мер», — сказал руководитель ЦУР Якутии Василий Десяткин.
15% участников опроса ответили, что в их МКД проведен капремонт, при этом 60% из них негативно оценивают качество работ. Выявлена низкая вовлеченность населения в процесс контроля проводимого ремонта, только 24% респондентов принимали участие в этом.
«Капитальный ремонт многоквартирных домов действительно является проблемной зоной ЖКХ республики. Результаты исследования ЦУР Якутии будут проанализированы и использованы для исправления сложившейся ситуации. В текущем году в два раза увеличена государственная поддержка на проведение капремонта, рассматриваются различные подходы к формированию региональной программы капремонта. Данные меры должны существенно помочь Фонду нарастить темпы проведения ремонта многоквартирных домов», — отметил министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов.
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