Стало известно, куда увозят упавшие в Якутии части ракетоносителя

14 октября 2021 года, был выполнен очередной пуск ракеты космического назначения в составе ракетоносителя «Союз-2.1б», разгонного блока «Фрегат» и 36 космических аппаратов OneWeb.

Спасатели ГБУ «Службы спасения» Республики Саха (Якутия) обеспечивают безопасность в местах падения отделяющихся частей космических объектов — в Алданском и Кобяйском районах. Ведомственная пресс-служжба @slujbaspaseniya сообщает: «Далеко в горах в труднодоступной местности Кобяйского района спасатели разбили автономный базовый лагерь. Как сообщает по спутниковой связи руководитель оперативной группы спасателей Павел Алексеев, в виду труднодоступности, сложности рельефа в месте падения фрагментов, эвакуация при помощи вертолета представляет значительные трудности. Часть фрагментов находятся на склонах гор, в распадках, далеко от вертолетной площадки».



Обнаруженные фрагменты ракетоносителя транспортируются к вертолетной площадке с целью дальнейшего вывоза на космодром Восточный.

Работа сложнейшая. Для эвакуации топливного бака спасателям пришлось разрезать его на более мелкие части и спускать вниз на 1300 метров по «курумнику» (скопления щебня и каменных остроугольных глыб диаметром до 2–3 метров, их называют также «каменные поля» или «каменные реки»), по которому перемещаться очень сложная задача особенно с учетом тяжелого и объемного груза.



