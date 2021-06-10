Стало известно, кто возглавит Сахамедиа

«Сахамедиа», по данным SAKHALIFE.RU, возглавит Виктор КОЛЕСОВ, помощник генерального директора «Алмазы Анабара».

Ранее Колесов был заместителем министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия), был помощником депутата Государственной Думы РФ, первого президента Михаила НИКОЛАЕВА.

Сегодня стало известно, что Алексей ЧЕРТКОВ покидает пост гендиректора «Сахамедиа». Слухи о его уходе ходили давно, но только сегодня Чертков сам сделал публичное заявление.

Сразу же после заявления Черткова в соцсетях начали обсуждать возможных преемников. Чаще всего звучали имена Афанасия НОЕВА, Романа МАНДЗЯКА, Алексея СОКОЛОВА, Александра СТРУЧКОВА и его однофамильца Вячеслава СТРУЧКОВА.

Справка

Колесов Виктор Дажмаханович родился 10 августа 1982 года в поселке Покровск. Орджоникидзевского района Якутской АССР.

Окончил в 2006 году Новосибирский государственный педагогический университет по специальности «История и педагогика» с квалификацией «учитель истории».

В 1998 г. – санитар муниципальной поликлиники №4 город Якутска.

В 1999-2001 гг. – лаборант кабинета компьютеров, мастер производственного обучения Якутского профессионального лицея.

В 2001-2002 гг. – главный специалист Союза детских общественных объединений Республики Саха (Якутия).

В 2002-2004 гг. – заместитель исполнительного директора Общественной организации «Открытая школа» Республики Саха (Якутия).

В 2004 г. – исполнительный директор Общественной организации «Молодежный центр общественной инициативы и культуры города Якутска».

В 2004-2005 гг. – специалист ООО «Саха-Парус».

В 2005-2008 гг. – помощник президента-руководитель секретариата ГУ Национальная вещательная компания «Саха» Республики Саха (Якутия).

В 2008-2010 гг. – заместитель главы муниципального района «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия).

С 5 июля 2010 года по 8 июля 2013 года — заместитель министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия).

С 1 августа 2013 года — помощник депутата Государственной Думы РФ, первого президента Якутии Михаила Николаева.