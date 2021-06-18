Стало известно, кто вошел в состав Набсовета АЛРОСА

Акционеры АК «АЛРОСА» (ПАО) на годовом Общем собрании избрали новый состав Наблюдательного совета компании. По сравнению с предыдущим корпоративным годом, количество независимых директоров увеличилось с 3 до 5. Таким образом, треть состава Наблюдательного совета в 2021-2022 корпоративном году будет представлена независимыми директорами.

На собрании, которое прошло 16 июня 2021 года в заочной форме, было избрано 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):

· Гордон Мария Владимировна (независимый директор) – член Наблюдательного совета ПАО «Московская биржа», член Совета директоров ПАО «Полюс»; Председатель Совета директоров ПАО «Детский мир»;

· Григорьева Евгения Васильевна (независимый директор) – член Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, член Совета директоров АО «Комдрагметалл РС(Я)»;

· Даниленко Игорь Константинович (независимый директор) – управляющий директор ООО «Фосан Евразия Капитал»;

· Дмитриев Кирилл Александрович – генеральный директор АО «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»;

· Донец Андрей Иванович – Советник Генерального директора АО «Росгеология»;

· Ефимов Василий Васильевич – генеральный директор АО «Венчурная компания «Якутия»;

· Иванов Сергей Сергеевич – генеральный директор – председатель правления АК «АЛРОСА» (ПАО);

· Конов Дмитрий Владимирович (независимый директор) – председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг»;

· Местников Сергей Васильевич – Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия);

· Моисеев Алексей Владимирович – заместитель Министра финансов Российской Федерации;

· Носков Алексей Петрович (независимый директор) – управляющий директор АО «Полюс Алдан»;

· Николаев Айсен Сергеевич – Глава Республики Саха (Якутия);

· Рашевский Владимир Валерьевич – Главный исполнительный директор, Председатель Правления ЕвроХим Групп АГ, Генеральный директор АО «МХК ЕвроХим»;

· Силуанов Антон Германович – Министр финансов Российской Федерации;

· Черепанов Александр Вячеславович – заместитель главы по инвестиционной и экономической политике МО «Ленский район» Республики Саха (Якутия).

Новыми членами Набсовета АЛРОСА по сравнению с его предыдущим составом стали И.К. Даниленко, В.В. Ефимов и А.В. Черепанов.

В соответствии с передовой практикой корпоративного управления и рекомендациями Российского Кодекса корпоративного управления акционеры компании последовательно реализует политику увеличения числа независимых директоров в составе Наблюдательного совета. Число независимых членов Набсовета, выдвинутых Республикой Саха (Якутия), выросло с одного до двух.

Председатель Наблюдательного совета, а также состав профильных комитетов будут определены на ближайшем заседании совета.

Также акционеры утвердили Годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год, распределение чистой прибыли за 2020 год, нераспределенной прибыли прошлых лет и выплату дивидендов, приняли решение о выплате вознаграждения за работу членам Набсовета и Ревизионной комиссии, не являющимся госслужащими, избрали Ревизионную комиссию.

Собранием утверждено внесение изменений в ряд внутренних документов, в том числе в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), которые обусловлены рекомендациями Кодекса корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) по выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета в части исключения привязки к годовой выручке и установлением постоянного размера базовой части вознаграждения.

Аудитором отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) по РСБУ и МСФО по итогам 2021 г. утверждено АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Биографические справки новых членов Наблюдательного совета:

ДАНИЛЕНКО Игорь Константинович

Родился 22 августа 1982 года.

В 2003 году окончил Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, по специальности экономист.

В 2005 году окончил Стокгольмскую Школу Экономики, международный бизнес, специализация финансы, Магистр международной экономики и бизнеса.

Трудовая деятельность за последние годы:

2011-2015 – Глава направления акций, старший портфельный управляющий, АО «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс»;

2015-н/вр. – Управляющий директор ООО «Форсан Евразия Кэпитал».

2019-н/вр. – Генеральный директор ООО «Майский Лист».

ЕФИМОВ Василий Васильевич

Родился 19 мая 1985 года в г. Якутске Республики Саха (Якутия).

В 2006 году окончил Университетский Колледж Дублина.

Дополнительное образование:

В 2016 г. получил членство в Ассоциации присяжных сертифицированных бухгалтеров, Великобритания.

В 2016 году обучался в Институте ДПО ГАСИС НИУ ВШЭ по специальности «Ценообразование и сметное дело».

В 2019 году окончил Massachusetts Institute of Technology, Бостон, США, по специальности Regional Entrepreneurship Acceleration Program.

В 2019 году обучался в ВШГУ РАНХИГС по специальности Управленческое мастерство.

Трудовая деятельность за последние годы:

2007-2008 – консультант-аудитор, старший консультант- аудитор,

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс»;

2008-2010 – главный специалист сектора отчетности по МСФО Департамента бухгалтерского учета, ОАО АК «Якутскэнерго»;

2010-2012 – начальник Финансово-аналитического управления, Акционерный банк «Таатта» ЗАО;

2012-2013 – Главный специалист отдела международных стандартов финансового учета и отчетности, ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания»;

2013-2017– Индивидуальный предприниматель. Консультант по международным стандартам финансовой отчетности;

2016-2017 – Генеральный директор, ООО НПК «СахаАкадемРесурс»;

2017-2019 – Заместитель генерального директора, АО «Венчурная компания «Якутия»;

2018-н/вр. – Директор НКО «Фонд развития инноваций РС(Я)»;

2019-н/вр. – Генеральный директор АО «Венчурная компания «Якутия».

ЧЕРЕПАНОВ Александр Вячеславович

Родился 17 июля 1983 года в г. Ленске ЯАССР.

В 2006 году окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) по специальности Экономика и управление на предприятии (в строительстве), экономист-менеджер.

Трудовая деятельность за последние годы:

2014-2018 – заместитель начальника по бюджетной политике Финансового управления Муниципального образования «Ленский район»;

2018-н/вр.– заместитель главы Муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) по инвестиционной и экономической политике.

С биографиями остальных членов Наблюдательного совета АЛРОСА можно ознакомиться на сайте компании.