22.10.2021
14:23
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Культура

Стало известно кто представит Якутию на Всероссийском вокальном конкурсе 🎤🎼

Иннокентий Лебедев — Амикан @__amikan__ будет представлять нашу республику во Всероссийском вокальном телевизионном конкурсе «Новая звезда-2022» — об этом сообщили в инстаграме Театра Эстрады.

Давайте поздравим его и пожелаем успехов!

Фото: Из соцсетей
Источник: https://www.instagram.com/p/CVUIJo2IuVQ/?utm_medium=copy_link
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