Стало известно, кто подал апелляционную жалобу на приговор блогеру Сусанне Рожиной

По информации yakutia_kp, апелляционную жалобу на приговор Сусанне Рожиной подал экс-сотрудник ФСБ Савва Алексеев, который сам находится под следствием. По какой причине Алексеев подал жалобу — неизвестно.

28 июня Алексеев и директор «Крытого рынка» Буянто Дондупов были задержаны по подозрению в вымогательстве 15 миллионов рублей у предпринимателя Мирзахида Кудайназарова, хозяина торговой сети «Best». Сейчас они находятся в СИЗО.

Их задержание связали с показаниями Рожиной, которая, заключив сделку со следствием, «сдала их с потрохами».

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