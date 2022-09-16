16.09.2022
16:30
438
Судебная хроника
Стало известно, кто подал апелляционную жалобу на приговор блогеру Сусанне Рожиной
По информации yakutia_kp, апелляционную жалобу на приговор Сусанне Рожиной подал экс-сотрудник ФСБ Савва Алексеев, который сам находится под следствием. По какой причине Алексеев подал жалобу — неизвестно.
28 июня Алексеев и директор «Крытого рынка» Буянто Дондупов были задержаны по подозрению в вымогательстве 15 миллионов рублей у предпринимателя Мирзахида Кудайназарова, хозяина торговой сети «Best». Сейчас они находятся в СИЗО.
Их задержание связали с показаниями Рожиной, которая, заключив сделку со следствием, «сдала их с потрохами».
Подробности: https://www.yakutia.kp.ru/daily/27446.5/4648670/
Источник: https://t.me/yakutia_kp
#республика саха (якутия)#Савва Алексеев#Стало известно кто подал апелляционную жалобу на приговор блогеру Сусанне Рожиной#сусанна рожина#Якутия
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