Стало известно количество зараженных коронавирусом в Якутии за сутки

Сегодня, 4 декабря, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 215 новых случаев COVID-19

В Якутске — 113 случаев.

Около 60% всех заболевших выздоровело.

На настоящий момент реабилитационные центры работают в Мегино-Кангаласском районе и Якутске. Начинает отрабатывать реабилитационную программу РБ№3.

-Алданский район 11 случаев;

-Мирнинский район 9 случаев;

-Нерюнгринский район 8 случаев;Мегино-Кангаласский район 7 случаев;

-Ленский район 6 случаев;

-Амгинский, Верхоянский и Жиганский районы по 5 случаев;

-Верхневилюйский, Вилюйский, Горный и Чурапчинский районы по 4 случая;

-Аллаиховский, Намский и Нижнеколымский районы по 3 случая;

-Кобяйский, Момский, Нюрбинский, Оймяконский, Олекминский, Сунтарский, Усть-Майский и Хангаласский районы по 2 случая;

-Булунский, Оленекский, Таттинский, Усть-Алданский и Усть-Янский районы по 1 случаю.



За сутки лабораториями республики проведено 4 194 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 795 329 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 20912 случаев заболевания COVID-19.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 3 декабря с начала пандемии в республике 310 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.