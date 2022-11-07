Стало известно количество отравившихся детей в Хангаласском улусе

Организован комплекс противоэпидемических мероприятий.

SAKHALIFE.RU вчера сообщал, что на базе физико-математического форума «Ленский край» в Хангаласском районе произошло массовое отравление детей. Среди симптомов отмечаются температура, рвота, общее ухудшение самочувствия. Предположительная причина – несвежие продукты, но не исключается и ротавирусная инфекция. Всего на форуме на тот момент находился 81 учащийся.

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) информирует о регистрации 4 случаев острой кишечной инфекции среди детей, находившихся на образовательной сессии в ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» Хангаласского района» с 04.11.2022 г по 06.11.2022 г.

Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в оперативном порядке проводится эпидемиологическое расследование с целью установления источника инфекции и условий, способствовавших заражению.

Организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Отобраны биоматериалы от больных и работников, пробы с объектов внешней среды, питьевой воды, готовых блюд, пищевого сырья, продуктов питания, дезсредств для проведения лабораторных исследований. Кроме того, проводятся мероприятия по установлению лиц, подвергшихся аналогичному риску заражения и организации за ними медицинского наблюдения.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).