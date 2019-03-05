Стало известно, когда ждать пенсию в марте

Отделение Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия) опубликовало порядок выплаты пенсий и социальных выплат в марте.

Во всех населенных пунктах Республики Саха (Якутия), кроме города Якутска, выплата, доставка на дом пенсий и иных социальных выплат за 8 марта будет произведена 7 марта. Далее – по режиму работы отделений почтовой связи.

В городе Якутске доставка пенсий на дом будет осуществляться согласно графику доставки, без изменений, в том числе и 8 марта. Для получателей пенсий в кассах отделений почтовой связи столицы выплата начнется, как обычно, с 5 числа. 8 марта – выходной день. В остальные дни – по режиму работы отделений почтовой связи.

Также обращаем внимание на то, что Отделение ПФР по Республике Саха (Якутия) профинансирует кредитные учреждения для выплаты пенсий и иных социальных выплат в соответствии с графиком в первый рабочий день после праздничного и выходных дней, то есть с 11 числа.