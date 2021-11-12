Стало известно, когда откроются ледовые переправы Якутии

Сроки открытия сезонных автомобильных дорог в зимний период 2021/2022 рассмотрено сегодня на совещании у председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Ледовую переправу Хатассы – Павловск грузоподъёмностью до 3 тонн планируется открыть 10 декабря и далее постепенно по мере искусственного наращивания льда. К концу декабря будет разрешение движение машин в 30 тонн.

Федеральные ледовые переправы через р. Вилюй на дороге «Вилюй» планируется открыть в первой декаде декабря, до 10 тонн. Ледовая переправа через р. Алдан на дороге «Колыма» до 10 тонн тоже откроется в 1-й декаде декабря.

Сегодня в арктических и северных районах проводится мониторинг толщины льда на озёрах и реках, а также работа по трассировке автозимников. В настоящее время наблюдаются благоприятные погодные условия в колымской группе районов. Автозимники, проходящие через территории Нижнеколымского, Среднеколымского и Верхнеколымского районов планируется открыть раньше установленных сроков.