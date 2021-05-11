Стало известно, когда ледоход достигнет Якутска

Ледоход в Якутске ожидается в 20-х числах мая, об этом сообщил Виталий БОБИНОВ, начальник Управления ГО и ЧС г. Якутска во время общегородской планерки 11 мая, передает телеграм-канал мэрии.

В Олекминске, по прогнозам, ледоход пойдет 15 мая, оттуда еще неделя до Якутска, пояснил Бобинов.

Он также сообщил, что в данное время обстановка на реке возле Якутска спокойная, уровень воды низкий.