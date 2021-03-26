Стало известно, как автобусы будут объезжать закрытую улицу Ойунского

Уважаемые жители и гости столицы! Окружная администрация города Якутска сообщает, что 27 марта 2021 года с 20:00 ч. до 22:00 ч. будет ограничено движение транспортных средств на улице Ойунского: от пересечения улицы Ойунского и улицы Дежнева до пересечения улицы Ойунского и улицы Каландаришвили, в связи с проведением молодежного фестиваля «Muus uSTAR». Автобусные маршруты № 17, № 108 будут осуществлять движение согласно разработанной схеме объезда.

Фото: Якутск.рф. Источник: Якутск.рф.

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